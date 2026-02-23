У мережі завірусився ролик, у якому чоловік, який представився як Джон Баррон, жорстко критикує рішення Верховного суду скасувати глобальні мита Дональда Трампа . Користувачі соцмереж сприйняли його за президента через схожість голосу, повідомляє Mediaite .

Ще у 2016 році газета The Washington Post повідомляла, що Дональд Трамп використовував псевдонім Джон Баррон у 1980-х роках. За даними видання, під цим іменем він давав коментарі, видаючи себе за свого представника. Трамп припинив використовувати цей псевдонім після того, як у 1990 році дав свідчення під присягою: «Здається, іноді я використовував це ім'я».

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Цей факт у поєднанні з голосом, схожим на голос президента, викликав у соцмережах обговорення, чи це справді міг дзвонити Трамп.

Чоловік, який назвався Джоном Барроном, зателефонував на C-SPAN після того, як Верховний суд США скасував мита, запроваджені Трампом. Той, кого ведуча Ґретта Бронер представила як республіканця з Вірджинії, заявив, що рішення суду було «одним із найгірших», яке коли-небудь ухвалювали.

«А ще є [лідер демократів у Палаті представників США] Гакім Джеффріс — він ідіот, і [лідер демократів у Сенаті США] Чак Шумер, який не вміє приготувати чизбургер. Звичайно, ці люди щасливі. Але справжні американці щасливі не будуть», — сказав чоловік.

Після активних обговорень телеканал C-SPAN повідомив, що чоловік, який зателефонував у студію в пʼятницю, 20 лютого, і представився як Джон Баррон, насправді не був президентом США Дональдом Трампом.

«Оскільки так багато говорять про пʼятничного абонента на C-SPAN, який відрекомендувався як Джон Баррон, ми хочемо поставити крапку в цьому питанні: це був не президент. Дзвінок надійшов із номера телефону в центральній Вірджинії, коли президент перебував на широко висвітлюваній особистій зустрічі з губернаторами в Білому домі», — йдеться в дописі телеканалу на платформі соцмережі X.

20 лютого Верховний суд США постановив, що президент Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку запровадив масштабні мита у розмірі від 10% до 50% для торговельних партнерів по всьому світу відповідно до закону про надзвичайні повноваження.

У відповідь Трамп заявив, що «глибоко розчарований рішенням суду», й анонсував введення глобального 10-відсоткового тарифу на 150 днів, щоб замінити деякі з його мит, які були скасовані Верховним судом.

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Того ж дня він оголосив, що підписав указ про введення глобального 10-відсоткового тарифу для усіх країн. Згодом він підняв його до 15%.

Білий дім уточнив, що нові мита набудуть чинності о 00:01 за східним часом 24 лютого (07:01 24 лютого за Києвом). У повідомленні сказано, що з низки товарів не стягуватимуть новий тариф, серед них — деякі метали, добрива, сільськогосподарські продукти, медичні засоби, легкові транспортні засоби тощо.