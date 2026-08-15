«Перебуває в морі недостатньо довго». Трамп заявив, що не переймається психічним станом екіпажу авіаносця USS Abraham Lincoln

Президент США Дональд Трамп заявив, що не переймається станом авіаносця USS Abraham Lincoln , попри повідомлення про проблеми з психічним здоров’ям його екіпажу та заклики американських законодавців провести розслідування.

Про це у п’ятницю, 14 серпня, пише Axios.

Там нагадали, що авіаносець перебуває в розгортанні вже близько дев’яти місяців. За цей час родичі військовослужбовців неодноразово скаржилися на нестачу їжі, засобів гігієни та інших необхідних речей, а також на погіршення умов служби.

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Повідомлялось, що щонайменше один військовослужбовець опинився за бортом, після чого ВМС США розпочали розслідування. За даними американських ЗМІ, були й інші подібні спроби.

Водночас Трамп заявив, що, на його думку, USS Abraham Lincoln перебуває в морі «недостатньо довго», щоб говорити про надмірну тривалість його місії. Він також заперечив, що родини понад п’яти тисяч членів екіпажу стурбовані їхнім станом. Президент зазначив, що авіаносець має замінити USS George Washington, який прибуде для виконання завдань на Близькому Сході.

В американських ЗМІ повідомляли, що USS Abraham Lincoln не заходив у порт щонайменше 200 днів. Зазвичай такі зупинки відбуваються кожні 30−45 днів, однак оперативні потреби можуть змінювати графік. Родичі моряків також розповідали про проблеми з доступом до засобів гігієни, якістю води, низький моральний дух та виснаження екіпажу.

Виконувач обов’язків міністра ВМС США Хунг Као заявив, що на кораблі не було загиблих, а випадки проблем із психічним здоров’ям стосувалися лише невеликої кількості військовослужбовців. За його словами, «харчування екіпажу коригували в періоди, коли не було можливості доставити свіжі продукти, однак жоден прийом їжі не був пропущений».

«Вони намагаються представити наших воїнів жертвами. Це не лише нечесно, а й відвертає увагу від ворога та загрози, яку він становить для нашої країни, народу і способу життя», — заявив він.

13 серпня міністр оборони США Піт Гегсет заперечив повідомлення про погіршення умов служби та проблеми з психічним здоров’ям екіпажу авіаносця USS Abraham Lincoln, який майже дев’ять місяців не заходив у порт.

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USS Abraham Lincoln вирушив із військово-морської бази в Сан-Дієго у листопаді 2025 року, а згодом його направили на Близький Схід для підтримки американських операцій у війні з Іраном. Авіаносець уже понад 240 днів не заходив у порт, що стало рекордним показником для сучасного ВМС США. На його борту перебувають понад п’ять тисяч моряків і морських піхотинців.