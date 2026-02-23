«Ні, дякую». Влада Гренландії відмовилася від пропозиції Трампа відправити на острів плавучий госпіталь

Влада Гренландії категорично відмовилася від пропозиції президента США Дональда Трампа про надання американського плавучого госпіталю і заявила, що жителі острова отримують якісну медичну допомогу.

Про це 23 лютого повідомляє британське видання The Guardian.

Лідери Данії та арктичної території відкидають твердження президента США про те, що про жителів острова «не піклуються».

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Раніше президент Трамп через свою соцмережу Truth Social оголосив про направлення плавучого госпіталю до берегів Гренландії — мовляв, жителі острова «не отримують необхідної медичної допомоги».

«У співпраці з чудовим губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі ми відправимо до Гренландії велике госпітальне судно, щоб подбати про багатьох хворих людей, які не отримують там належного догляду. Воно вже в дорозі!!!» — написав він

Однак його пропозицію ввічливо відхилила влада Гренландії.

«Ми відповімо „Ні, спасибі“. Ідея президента Трампа відправити американське госпітальне судно до Гренландії була належним чином взята до відома. Але у нас є система громадської охорони здоров’я, в якій медична допомога для громадян безкоштовна», — заявив прем'єр-міністр острова Єнс-Фредерік Нільсен.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, зі свого боку, в пості у Facebook відповіла на пост Трампа.

Політик, зокрема, написала, що «щаслива жити в країні, де всі мають вільний і рівний доступ до охорони здоров’я».

«Де не страховка і не багатство визначають, чи отримаєте ви належне лікування», — заявила вона і додала, що Гренландія має «такий самий підхід» до охорони здоров’я, як і Данія.

Інтерес Трампа до Гренландії — головне

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що США готові купити Гренландію в Данії. Його заяви також свідчили про готовність до військового вторгнення на острів — нібито через питання національної безпеки.

4 січня прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа «припинити погрози» захопити Гренландію. Вона наголосила, що Сполучені Штати не мають права анексувати жодну з трьох частин Королівства Данія.

Інфографіка: NV

13 січня до Конгресу США внесли законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу американського штату, який подав республіканець Ренді Файн. Сама Гренландія звернулася до уряду Великої Британії з проханням про підтримку, а в Європі заявили про військові навчання Arctic Endurance.

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14 січня відбулася зустріч представників Данії та США в Білому домі, де сторони домовилися проводити переговори кожні два-три тижні.

17 січня Трамп пригрозив, що запровадить мита на продукти і товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через їхню підтримку територіальної цілісності Данії та відправлення військових до Гренландії.

18 січня вісім країн опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що введення мит «підірве трансатлантичні відносини».

26 січня агентство Reuters із посиланням на власні джерела повідомило, що адміністрація Трампа вирішила відмовитися від військового вторгнення в Гренландію через загрозу імпічменту.

13 лютого Дональд Трамп заявив, що США ведуть переговори щодо Гренландії, і висловив упевненість у тому, що «Гренландія нас захоче».