Трамп пообіцяв виплатити американцям по $5 тисяч у разі перемоги республіканців на виборах

Трамп пообіцяв кожному дорослому американцю по $5 тисяч, якщо республіканці переможуть на виборах (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Президент США Дональд Трамп заявив, що виплатить по $5 тисяч кожному повнолітньому громадянину країни, якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом після листопадових виборів.

Про це він сказав у середу, 9 вересня, під час республіканського з'їзду в Далласі, пише Reuters.

«Якщо республіканці переможуть у Палаті представників і Сенаті Сполучених Штатів, в обох [палатах]… завдяки нашій величезній економічній силі та успіхам я виплачу дивіденд у розмірі $5 тисяч кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів Америки», — заявив Трамп.

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Водночас президент уточнив, що отримані кошти мають бути витрачені лише на території США. Інших деталей щодо запропонованої виплати наразі не повідомляли.

Видання Politico раніше писало, що проміжні вибори у США часто називають референдумом з оцінки роботи чинного президента, і у Вашингтоні зараз «побутує думка», що демократи мають хороші шанси повернути собі контроль над Палатою представників.

Проміжні вибори у США заплановані на 3 листопада 2026 року. Американці переоберуть 435 конгресменів у Палаті представників і 35 зі 100 членів Сенату.