Трамп показав ШІ-дизайн форми Космічних сил США, натхненний Зоряним десантом, де режисер висміював фашистів

Президент США Дональд Трамп опублікував дизайн форми для військовослужбовців Космічних сил США, створеного за допомогою штучного інтелекту. Дизайн натхненний фільмом Зоряний десант 1997 року.

Відповідне зображення він опублікував у соцмережі Truth Social.

На фото темна військова форма із символікою Космічних сил США на поясі та комірі, доповнена високими шкіряними чоботами.

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Фото: Truth Social

У дописі Трамп зазначив, що дизайн натхненний фільмом режисера Пола Верговена. Водночас сам автор стрічки раніше пояснював, що Зоряний десант був сатирою на фашистську ідеологію та зображував суспільство, яке не усвідомлює власної авторитарності, повідомляє The Telegraph.

«Я вирішив зробити фільм про фашистів, які не знають про свій фашизм», — заявляв Верговен в інтерв'ю Guardian у 2022 році.

Режисер, який виріс у Нідерландах під час нацистської окупації, використовував у своїх роботах образи з німецької пропаганди, зокрема фільму Тріумф волі. У Зоряному десанті він також навмисно створив візуальні паралелі з тоталітарною естетикою — зокрема форма персонажа у виконанні Ніла Патріка Гарріса нагадувала одяг офіцерів СС.

Попри це, Трамп використав саме цей фільм як джерело натхнення для концепту форми американських Космічних сил.