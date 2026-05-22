Трамп відчитав главу Пентагону через рішення скасувати відправку військ до Польщі — WSJ

Президент США Дональд Трамп був проти рішення глави Пентагону Піта Гегсета скасувати заплановане перекидання військ до Польщі, повідомляє The Wall Street Journal.

Минулого тижня США несподівано скасували розгортання 4 тисяч солдатів у Польщі, а вже 22 травня Трамп оголосив про плани відправити до країни 5 тисяч військових.

За даними посадовців, під час телефонної розмови президент запитав Гегсета, чому було скасовано перекидання військових, і наголосив, що США не повинні погано ставитися до Польщі — союзника з тісними зв’язками з Білим домом.

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Видання пише, що рішення Гегсета викликало критику серед законодавців-республіканців та демократів. Воно здивувало деяких посадовців, оскільки саме Німеччина, а не Польща, раніше критикувала стратегію США щодо Ірану, що спровокувало гнів Трампа.

На початку травня президент наказав вивести 5 тисяч військових із Німеччини на знак протесту проти дій канцлера Фрідріха Мерца.

Своєю чергою в Міноборони США заявили, що Трамп і Гегсет постійно координують свої дії щодо переміщень американських військ у Європі.

«Президент Трамп і секретар Гегсет постійно спілкуються та узгоджують свої дії щодо переміщень американських військ у Європі», — заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

14 травня видання Politico написало, що глава Пентагону Піт Хегсет «в останній момент» скасував переміщення 4 тис. американських військових до Польщі, і це стало несподіванкою і для співробітників самого Міноборони США, і для європейських союзників.

17 травня Politico з посиланням на джерела повідомило, що Польща була здивована рішенням США скасувати заплановане розгортання американських військ. З’ясувалося, Штати попереджали про це заздалегідь, але польська сторона вчасно не отримала повідомлення.

20 травня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ у Польщі відкладено, але додав, що неправильно стверджувати, що контингент виводять із Європи.

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Венс на брифінгу в Білому домі заявив, що США хочуть спонукати Європу «взяти на себе більше відповідальності» за спільну оборону.

22 травня Трамп заявив, що Сполучені Штати направлять до Польщі додаткові 5 тисяч військовослужбовців.

«З огляду на успішне обрання на посаду президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, а також зважаючи на наші відносини з ним, я радий повідомити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додаткові 5 000 військовослужбовців», — написав він.