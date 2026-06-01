У Польщі торнадо пошкодило десятки будинків: вітер сягав 250 км/год

За даними метеорологів, характер пошкоджень свідчить саме про проходження торнадо (Фото: @krzyches/x)

У польському Опольському воєводстві торнадо пошкодило десятки будівель , зірвало дахи та повалило дерева. За попередніми оцінками синоптиків, швидкість вітру могла сягати 250 км/год.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на Інститут метеорології та водного господарства Польщі.



За даними метеорологів, характер пошкоджень свідчить саме про проходження торнадо. Йдеться про смугоподібну зону руйнувань, зірвані дахи, пошкоджені будівлі та повалені дерева.

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Попередньо силу стихії оцінили на рівні IF1,5-IF2 за міжнародною шкалою Фудзіти. За таких показників швидкість вітру може становити від 180 до 250 км/год.

За інформацією пожежної служби, пошкоджено щонайменше 18 будівель, серед яких 11 житлових будинків. Інформації про постраждалих немає.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди та оцінювати завдані збитки.