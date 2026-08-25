Назвав канадського прем'єра клоуном. Трамп закликав перейменувати озеро Онтаріо на озеро Амеріка

Президент США Дональд Трамп висловив бажання перейменувати озеро Онтаріо — назване на честь однойменної канадської провінції — на «озеро Америка» на тлі нового загострення торговельних відносин між країнами.

Відповідний текст глава Білого дому опублікував 25 серпня у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп, зокрема, заявив, що США «серйозно розглядають можливість перейменування озера Онтаріо на озеро Америка» — мовляв, Офіційний Вашингтон «більше не розраховує вести значні ділові відносини з провінцією Онтаріо».

Реклама

Раніше, 24 серпня, глава Білого дому вже виступив у Truth Social із прямою критикою прем'єр-міністра Канади Марка Карні та губернатора Онтаріо Дага Форда — і назвав їх «клоунами».

«Пам’ятайте: значна частина електроенергії, нафти й газу, що надходять до Канади, транспортується через США. Хтось мусить змусити цих клоунів „стати в стрій“, інакше наслідки для Канади будуть набагато гіршими!» — писав президент США.

Довідка. Озеро Онтаріо розташоване на кордоні США та Канади. Провінція Онтаріо розташована в центральній частині Канади — її адміністративним центром є місто Торонто.

Читайте також: У США офіційно перейменували Мексиканську затоку на Американську

Загострення відносин між США та Канадою — що відомо

21 липня 2026 року стало відомо про підписання президентом США Дональдом Трампом трьох указів, що передбачають запровадження 50-відсоткових мит на окремі категорії канадських товарів.

Однак 19 серпня глава Білого дому повідомив, що призупинив на три дні запровадження мит на товари з Канади — в очікуванні укладення торговельної угоди.

«Я призупинив на три дні дію 50-відсоткових мит на товари з Канади, які мали набути чинності завтра вранці, оскільки Канада та США завершують роботу над документами щодо угоди», — написав він у соціальній мережі Truth Social.

Зі свого боку, 22 серпня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що саме США змінили свою позицію та запропонували умови, які є «несправедливими, економічно необґрунтованими й такими, що ставлять під сумнів надійність будь-якої угоди». Офіційна Оттава відповість на мита офіційного Вашингтона за принципом «долар за долар», — наводило слова глави канадського уряду агентство Bloomberg.

Водночас, за даними видання Politico, представники США та Канади вже кілька днів ведуть прямі переговори. При цьому в Білому домі наполягали на тому, щоб Оттава скасувала заходи у відповідь, запроваджені нею у 2025 році через тарифи Трампа, зокрема заборону на імпорт алкогольних напоїв зі США та мита на американські автомобілі. Вони поки що залишаються головним каменем спотикання, зазначало видання.