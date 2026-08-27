Протистояння з Трампом на $20 млрд. Канада змінила перелік мит на товари зі США

До інших нових американських товарів, на які буде накладено 50-відсоткове мито, належать певні види скляної тари, повідомили канадські чиновники (Фото: ElasticComputeFarm/Pixabay)

Влада Канади оновила перелік 50-відсоткових мит на мідний дріт і деревне вугілля виробництва США . Посадовці замінили ними рибну продукцію та морепродукти.

Про це 27 серпня повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на Міністерство фінансів Канади.

Як повідомив журналістам очільник відомства Франсуа-Філіп Шампань, таке рішення було ухвалено після консультацій із представниками канадської рибної промисловості.

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Згодом включення мідного дроту та деревного вугілля зі США до переліку канадських мит було підтверджено представником Міністерства фінансів Канади в електронному листі, а потім — відображено в онлайн-списку запропонованих відомством тарифів.

До інших нових товарів, на які буде накладено 50-відсоткове мито, належать певні види скляної тари, друковані зображення та гіпсові плитки зі США, підсумували в Bloomberg.

Загострення відносин між США та Канадою — що відомо

21 липня 2026 року стало відомо про підписання президентом США Дональдом Трампом трьох указів, що передбачають запровадження 50-відсоткових мит на окремі категорії канадських товарів.

Однак 19 серпня глава Білого дому повідомив, що призупинив на три дні запровадження мит на товари з Канади — в очікуванні укладення торговельної угоди.

«Я призупинив на три дні дію 50-відсоткових мит на товари з Канади, які мали набути чинності завтра вранці, оскільки Канада та США завершують роботу над документами щодо угоди», — написав він у соціальній мережі Truth Social .

Зі свого боку, 22 серпня прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що саме США змінили свою позицію та запропонували умови, які є «несправедливими, економічно необґрунтованими й такими, що ставлять під сумнів надійність будь-якої угоди». Офіційна Оттава відповість на мита офіційного Вашингтона за принципом «долар за долар», — наводило слова глави канадського уряду агентство Bloomberg .

Водночас, за даними видання Politico, представники США та Канади вже тривалий час ведуть прямі переговори. При цьому в Білому домі наполягали на тому, щоб Оттава скасувала заходи у відповідь, запроваджені нею у 2025 році через тарифи Трампа, зокрема заборону на імпорт алкогольних напоїв зі США та мита на американські автомобілі. Вони й досі залишаються головним каменем спотикання, зазначало видання.

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25 серпня агентство Reuters повідомило, що нові 50-відсоткові мита президента Трампа на канадські товари на суму 20 мільярдів доларів набули чинності — після того, як переговори між двома країнами зазнали невдачі.

Згодом влада Канади відповіла на нові мита США дзеркальними заходами, запровадивши мита на американські товари із загальним обсягом щорічного імпорту також на 20 млрд доларів. Вони набудуть чинності 8 вересня і встановлять ставки 15%, 25% та 50% для приблизно 700 товарів, що імпортуються зі США.