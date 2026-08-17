Військово-морські сили США уклали із компанією Raytheon семирічний контракт вартістю 22,9 млрд доларів для суттєвого збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомляє Reuters у понеділок, 17 серпня.

У межах угоди Raytheon має наростити щорічний випуск Tomahawk із нинішніх приблизно 60 ракет до понад 1000 одиниць на рік.

Виконувач обов’язків міністра ВМС США Хунг Као заявив, що американська влада закликала оборонні компанії прискорити виробництво боєприпасів, щоб забезпечити військових необхідними запасами високоточного озброєння.

Реклама

У Raytheon зазначили, що семирічний контракт дозволить компанії значно розширити виробничі потужності та збільшити постачання ракет для американських військових.

Новий контракт є продовженням рамкової угоди між американськими військовими та Raytheon, укладеної у лютому. Тоді компанія заявляла про намір збільшити виробництво Tomahawk приблизно з 60 до 1000 ракет на рік.

Ракета Tomahawk / Інфографіка: NV

За даними Reuters, США прагнуть відновити запаси високотехнологічної зброї після значного використання озброєнь для підтримки союзників, а також застосування боєприпасів під час бойових операцій.

4 серпня агенція писала, що Сполучені Штати використали більшу частину своїх запасів далекобійних ракет упродовж п’ятимісячної війни з Іраном. Одне з джерел Reuters повідомило, що США використали майже половину світових запасів крилатих ракет Tomahawk.

6 серпня президент США Дональд Трамп заперечив інформацію про дефіцит ракет у США через війну в Ірані та пригрозив ув’язненням джерелам ЗМІ, які заявляють про нестачу зброї.

Перед цим, 5 серпня, газета Washington Post з посиланням на два джерела написала, що Трамп звинуватив міністра оборони Піта Гегсета у тому, що Пентагон увів його в оману через дефіцит ракет для війни з Іраном. Президент, за даними газети, вимагав від глави Пентагону пояснень, оскільки він думав, що проблема з ракетами «була вирішена».