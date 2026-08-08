Сенат США затвердив генпрокурором колишнього особистого адвоката Трампа

Верхня палата Конгресу США в суботу, 8 серпня, затвердила Тодда Бланша на посаді генерального прокурора країни . Раніше він захищав Дональда Трампа в кількох кримінальних справах.

Про це повідомляє CNN.

За кандидатуру 52-річного Бланша проголосували 50 сенаторів, проти — 49. Двоє республіканців, Сьюзан Коллінз та Ліза Мурковскі, підтримали демократів і виступили проти призначення.

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Коли Трамп повернувся до Білого дому, Бланш став заступником очільника Міністерства юстиції. Під його керівництвом висунули звинувачення проти низки політичних опонентів президента, зокрема колишнього директора ФБР Джеймса Комі, а також ініціювали повістки з вимогою розкрити джерела журналістів.

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Особливо помітною стала роль Бланша під час кризи навколо файлів у справі Джеффрі Епштейна. Коли попередня генпрокурорка Пем Бонді кілька тижнів уникала публічних коментарів через невдалі телевізійні виступи на цю тему, саме Бланш взяв на себе комунікацію та, за словами Бонді, самостійно керував врегулюванням ситуації.

Джерела CNN повідомляють, що після офіційного затвердження Бланш продовжуватиме подібну стратегію — розслідування, які, на думку Трампа, доводять факти дій Міністерства юстиції проти нього та його прибічників у минулому. Серед інших пріоритетів — жорсткіші підходи в імміграційних справах та боротьба із шахрайством у державних програмах.

Від прокурора до адвоката Трампа

Бланш роками працював федеральним прокурором, а близько десяти років тому перейшов у приватну практику. У квітні 2023-го він несподівано для колег погодився представляти інтереси Трампа, залишивши посаду партнера в престижній нью-йоркській юридичній фірмі Cadwalader, Wickersham & Taft. На той момент Трамп фігурував одразу в кількох кримінальних справах.

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Бланш став головним юристом Трампа у трьох федеральних справах і був поруч із ним під час судового процесу про виплати за мовчання пороакторці Стормі Деніелс у Нью-Йорку. Хоча суд визнав Трампа винним, юридична тактика захисту дала змогу відтермінувати винесення вироку до завершення виборчої кампанії — фактично убезпечивши його від тюремного ув’язнення.

Команда Бланша також домоглася у Верховному суді розширення імунітету президента від кримінального переслідування — ще до перемоги Трампа на виборах 2024 року. А в іншій федеральній справі, пов’язаній із неналежним поводженням із секретними документами, юристи переконали суддю у Флориді, призначену самим Трампом, закрити провадження.

Спершу Бланш казав соратникам, що не зацікавлений у посаді в адміністрації. Втім, зрештою погодився стати заступником генпрокурора, а після звільнення Пем Бонді 2 квітня швидко зайняв її крісло — переїхавши до колишнього кабінету вже за тиждень після її відставки.

Про можливе призначення Бланша йшлося ще до інавгурації Трампа: у листопаді 2024 року CNN повідомляло, що Трамп розглядає кандидатуру свого адвоката на посаду заступника генпрокурора — другу за значущістю в Міністерстві юстиції США.