Польська влада схвально ставиться до ідеї обмежити доступ до тимчасового захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку, повідомляє RMF24 з посиланням на дипломатичні джерела.

Польща підтримує пропозицію про можливе обмеження права на тимчасовий захист у ЄС для українських чоловіків призовного віку, яку міністри обговорюватимуть 4 червня.

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«На нашу думку, це не викликає жодних суперечок, щоб особи, які й так не можуть легально виїхати з України, не могли отримати тимчасовий захист у ЄС», — пояснив польський дипломат.

Польський дипломат також додав, що таке рішення було б гарним з погляду відносин із владою України, яка підтримує ці обмеження, оскільки стикається із серйозним дефіцитом кадрів на фронті.

Крім того, Варшава також підтримує скасування спеціальних пільг для українських біженців на користь стандартних міграційних правил.

При цьому для Польщі неприйнятний варіант обмежень для українців, що ґрунтується на географічних факторах. Йдеться про обмеження в наданні захисту для тих осіб, які походять з «відносно безпечних» регіонів України. Таку систему запровадила, наприклад, Норвегія, яка виключила з автоматичного захисту біженців із кількох українських областей, таких як Львівська, Волинська чи Закарпатська.

1 червня видання Euractiv повідомило, що європейські країни розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку з розширеної програми тимчасового захисту, яку запровадили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та яка надала притулок понад 4 млн осіб.

Тимчасовий захист для українців у ЄС — останні новини

Раніше лідер ультраправої партії SPD і спікер парламенту Томіо Окамура, який раніше робив антиукраїнські заяви, сказав, що Чехія веде переговори з ЄС щодо можливого припинення тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Окамура також заявив, що підтримує ідею якнайшвидшого припинення тимчасового захисту для всіх українців у Чехії. Зокрема, він стверджує, що українці «регулярно їздять в Україну у відпустку».

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13 травня спеціальний посланник ЄС з питань українців Ільва Йоганссон заявила, що очікує продовження дії тимчасового захисту до 2028 року.

До 4 березня 2027 року, за рішенням Ради ЄС, діє директива, яка була активована ще в березні 2022-го і відтоді надає українцям право перебування в країнах ЄС у статусі тимчасового захисту.

Кожна країна імплементує умови цього захисту та правила перебування українців по-своєму, проте незмінним залишається головне: можливість довгострокового проживання без необхідності отримувати додаткові візи чи дозволи.