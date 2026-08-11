Білий дім скасував заборону на використання TikTok на урядових пристроях

Білий дім скасував заборону на TikTok, яка діяла через побоювання щодо Китаю (Фото: REUTERS / Dado Ruvic)

Адміністрація президента США Дональда Трампа зняла обмеження на використання застосунку TikTok на пристроях федеральних службовців. Про це йдеться у меморандумі Адміністративно-бюджетного управління Білого дому, повідомляє Bloomberg у вівторок, 11 серпня.

Документ скасовує директиву 2023 року, яка забороняла встановлення TikTok на урядові пристрої через побоювання щодо можливих ризиків для національної безпеки, пов’язаних із китайським власником платформи — компанією ByteDance.

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Рішення ухвалили після висновку Міністерства юстиції США, оприлюдненого минулого місяця. У ньому зазначалося, що TikTok більше не підпадає під визначення «застосунків, на які поширюється дія закону», відповідно до законодавства 2022 року, яке передбачало обмеження для використання платформи.

Зміна політики стала можливою після того, як ByteDance уклала угоду про передачу американського підрозділу TikTok спільному підприємству, яке контролюватимуть інвестори зі США.

Раніше компанія мала продати американську частину TikTok до 19 січня 2025 року. Однак після вступу на посаду Трамп підписав указ, який продовжив термін для укладення угоди ще на 75 днів. Згодом президент США кілька разів відтерміновував крайній термін продажу.

Трамп також заявляв, що переговори щодо TikTok ускладнилися через суперечки між Вашингтоном і Пекіном, зокрема через нові американські мита проти Китаю.

25 вересня 2025 року Трамп підписав указ про передачу TikTok американським власникам. Він заявляв, що з лідером Китаю Сі Цзіньпіном досягнуто домовленості про те, щоб TikTok продовжував працювати в США, відокремивши соціальну мережу від її китайського власника ByteDance.