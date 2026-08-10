У Британії створили систему, подібну до крилатої ракети, з дальністю до 900 км

Британська компанія MGI Engineering розробила автономний ударний БПЛА великої дальності TigerShark із заявленою дальністю польоту до 900 км і корисним навантаженням до 300 кг.

Про це повідомляє Defence Blog.

Максимальна заявлена швидкість TigerShark становить 750 км/год. Компанія MGI Engineering позиціює його як високошвидкісний автономний ударний засіб великої дальності одноразового застосування (one-way effector), призначений для завдання високоточних ударів по важливих цілях у глибині оборони противника.

Реклама

Як зазначає Defence Blog, за принципом застосування TigerShark схожий на крилату ракету.

MGI Engineering планує зробити TigerShark доступним із жовтня 2026 року, а в четвертому кварталі — розпочати нарощування його виробництва.

«TigerShark дозволяє силам оборони вражати захищені або віддалені цілі з високою швидкістю, точністю та автономністю, не покладаючись на супутникову навігацію чи керування в режимі реального часу», — заявили в MGI Engineering.

Зазначається, що комплекс наведення поєднує інерціальну навігацію з картографуванням рельєфу місцевості без використання GPS, забезпечуючи роботу в умовах придушення або підміни супутникових сигналів.

За даними видання, залежно від завдання апарат може нести бойову частину або обладнання для радіоелектронної боротьби вагою до 300 кг.

Компанія MGI Engineering вперше публічно представила TigerShark на виставці DSEI у Лондоні у вересні 2025 року. Перші льотні випробування безпілотника відбулися у квітні 2026 року.

Розробка TigerShark ведеться в межах Project Brakestop — програми Міністерства оборони Великої Британії зі створення автономних ударних систем великої дальності. Компанія MGI Engineering отримала контракт на розробку в межах цієї програми.

Ефектор вироблятимуть у Великій Британії та пропонуватимуть на експорт країнам-союзницям.