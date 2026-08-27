Група обвинувачених у терактах 11 вересня в Нью-Йорку постане перед судом у 2028 році

Через 27 років після самих терактів 11 вересня 2001 року фігуранти постануть перед американським судом, повідомляють ЗМІ (Фото: REUTERS/Ray Stubblebine)

Про це 27 серпня повідомило американське видання Axios.

Підполковник ВПС США та суддя військової комісії Майкл Шрама призначив попередню дату судового розгляду на 5 червня 2028 року — приблизно через два десятиліття після того, як Халід Шейх Мохаммед і троє інших фігурантів (Валід бін Атташ, Алі Абдул-Азіз Алі та Мустафа Ахмед аль-Хавсаві).

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Всі вони вперше постали перед судом у 2008 році — і тепер, через 27 років після безпосередньо терактів 11 вересня, знову постануть перед ним, пише видання.

Угоди про визнання вини, які врятували б Мохаммеда та двох його співучасників від смертної кари, були відхилені Апеляційним судом США в липні 2025 року. Думки суддів розділилися, причому Верховний суд США наразі розглядає питання про те, чи варто переглядати рішення цієї інстанції, пише Axios.

Водночас американські військові прокурори хотіли, щоб судовий процес відбувся в січні 2027 року, але Шрама заявив, що «це нереально».

11 вересня 2001 року терористи угруповання Аль-Каїда здійснили наймасштабніший теракт в історії, спрямувавши пасажирські літаки на будівлю Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку.

Величезна кількість загиблих — 2977 осіб — зробила трагедію 11 вересня наймасштабнішим терористичним актом в історії.

Якщо ж враховувати й терористів з «Аль-Каїди», то на борту чотирьох захоплених авіалайнерів перебувало 265 осіб (включно з екіпажами літаків). 2606 загиблих — це люди, які перебували у двох вежах Всесвітнього торговельного центру та поруч із ними, а ще 125 осіб стали жертвами атаки одного з літаків на будівлю Пентагону.

Теракт 11 вересня поклав початок американській війні проти тероризму та вторгненню США до Афганістану з метою захоплення лідера терористів — Усами бен Ладена.

Його було вбито 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу. Тіло лідера «Аль-Каїди» поховали в Аравійському морі.