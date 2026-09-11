«Сьогодні хтось оберігав вас згори». Чоловік мав бути на борту захопленого 11 вересня літака, але змінив рейс, і це врятувало його життя

Американець змінив рейс 11 вересня 2001 року й це врятувало йому життя (Фото: Gerry Moylan/Instagram)

Чоловік, який мав бути на борту захопленого 11 вересня 2001 року терористами Аль-Каїди літака , розповів, що змінив свої плани щодо подорожі, і це врятувало йому життя.

Про історію Джеррі Мойлана розповідає Lad Bible. Чоловік мав подорожувати літаком, який врізався у Північну вежу Всесвітнього торговельного центру, згадує він апередодні 25-ї річниці того трагічного дня.

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Про теракт йому повідомила працівниця реєстрації в міжнародному аеропорту Логан у Бостоні. Тоді його життя, каже чоловік, змінилося назавжди.

Мойлан мав вирушати тим самим літаком разом з іншими 92 пасажирами, але за день до польоту вирішив змінити рейс. Чоловік переніс виліт лише на кілька годин, але це врятувало його життя.

На інший рейс не потрібно було купувати окремий квиток, а лише назвати номер підтвердження зміни рейсу. Чоловік все ж хвилювався, щоб усе пройшло добре, тому приїхав в аеропорт о 8-й ранку.

«Рейс 11, який я спочатку забронював, уже вилетів. Я підійшов до стійки, і молода жінка привітала мене. Я сказав їй: «Я дуже рано приїхав на свій рейс об 11-й, але просто хотів переконатися, що мою зміну підтверджено. Вона підтвердила, що зміну внесено, і щойно вона це зробила, то дуже засмутилася. Потім сказала, що має покликати свого менеджера», — згадує чоловік.

Квиток Джеррі Мойлана / Фото: Gerry M (scragola)/TikTok/Скриншот

Тоді він і дізнався погані новини. «Сьогодні хтось оберігав вас згори», — сказав Мойлану один із працівників авіакомпанії.

Він бачив, як сильно розхвилювалася працівниця American Airlines Анна Занні. Саме вона зареєструвала терористів на борт.

«Вона сказала: „Як ви думаєте, що відчуваю я? Я зареєструвала їх усіх“. Вона мала на увазі не пасажирів. Згодом я зрозумів, що вона говорила про терористів», — згадує Мойлан.

Через кілька тижнів після трагедії він дізнався, що ця ж працівниця наклала на себе руки.

Єдиною причиною, через яку Джеррі Мойлан напередодні змінив плани щодо подорожі, каже він, було бажання скористатися перевагами польоту першим класом і скуштувати обіднє меню. Чоловік не хотів летіти вранці й снідати в літаку.

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Свою історію чоловік розповів у TikTok, а в коментарях зібралися сотні користувачів, які також за випадкових обставин уникнули трагічної участі під час теракту 9/11.

Під час найтрагічнішого теракту в сучасній історії 11 вересня 2001 року загинуло 2977 людей. Терористи захопили чотири пасажирських літаки, два з яких скерували у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, третій — на будівлю Пентагону, а четвертий впав у Пенсільванії після того, як пасажири вчинили спротив. Водночас десятки тисяч зуміли врятуватися, встигнувши вибігти з палаючих хмарочосів або дочекавшись допомоги.

Той теракт поклав початок американській війні проти тероризму та вторгненню США до Афганістану з метою захоплення лідера терористів — Усами бен Ладена.

Його вбили 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу. Тіло лідера Аль-Каїди поховали в Аравійському морі.