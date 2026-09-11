«Сьогодні хтось оберігав вас згори». Чоловік мав бути на борту захопленого 11 вересня літака, але змінив рейс, і це врятувало його життя

11 вересня, 17:25
Google Читайте NV у Google
Американець змінив рейс 11 вересня 2001 року й це врятувало йому життя (Фото: Gerry Moylan/Instagram)

Американець змінив рейс 11 вересня 2001 року й це врятувало йому життя (Фото: Gerry Moylan/Instagram)

Чоловік, який мав бути на борту захопленого 11 вересня 2001 року терористами Аль-Каїди літака, розповів, що змінив свої плани щодо подорожі, і це врятувало йому життя.

Про історію Джеррі Мойлана розповідає Lad Bible. Чоловік мав подорожувати літаком, який врізався у Північну вежу Всесвітнього торговельного центру, згадує він апередодні 25-ї річниці того трагічного дня.

Реклама

Про теракт йому повідомила працівниця реєстрації в міжнародному аеропорту Логан у Бостоні. Тоді його життя, каже чоловік, змінилося назавжди.

Мойлан мав вирушати тим самим літаком разом з іншими 92 пасажирами, але за день до польоту вирішив змінити рейс. Чоловік переніс виліт лише на кілька годин, але це врятувало його життя.

Читайте також:
«Поворотний момент у моєму житті». 11 вересня 2001 року жінка затрималась перед роботою і це врятувало її життя — вона згадала, як це було

На інший рейс не потрібно було купувати окремий квиток, а лише назвати номер підтвердження зміни рейсу. Чоловік все ж хвилювався, щоб усе пройшло добре, тому приїхав в аеропорт о 8-й ранку.

«Рейс 11, який я спочатку забронював, уже вилетів. Я підійшов до стійки, і молода жінка привітала мене. Я сказав їй: «Я дуже рано приїхав на свій рейс об 11-й, але просто хотів переконатися, що мою зміну підтверджено. Вона підтвердила, що зміну внесено, і щойно вона це зробила, то дуже засмутилася. Потім сказала, що має покликати свого менеджера», — згадує чоловік.

Квиток Джеррі Мойлана (Фото: Gerry M (scragola)/TikTok/Скриншот)
Квиток Джеррі Мойлана / Фото: Gerry M (scragola)/TikTok/Скриншот

Тоді він і дізнався погані новини. «Сьогодні хтось оберігав вас згори», — сказав Мойлану один із працівників авіакомпанії.

Він бачив, як сильно розхвилювалася працівниця American Airlines Анна Занні. Саме вона зареєструвала терористів на борт.

«Вона сказала: „Як ви думаєте, що відчуваю я? Я зареєструвала їх усіх“. Вона мала на увазі не пасажирів. Згодом я зрозумів, що вона говорила про терористів», — згадує Мойлан.

Через кілька тижнів після трагедії він дізнався, що ця ж працівниця наклала на себе руки.

Єдиною причиною, через яку Джеррі Мойлан напередодні змінив плани щодо подорожі, каже він, було бажання скористатися перевагами польоту першим класом і скуштувати обіднє меню. Чоловік не хотів летіти вранці й снідати в літаку.

Свою історію чоловік розповів у TikTok, а в коментарях зібралися сотні користувачів, які також за випадкових обставин уникнули трагічної участі під час теракту 9/11.

@scragola I Switched My American Airlines Flight from Boston to Los Angeles On September 11, 2001 & Changed My Life Forever. It’s the 25th anniversary of September 11th terrorist attacks. #911 #september11th #flight11 #americanairlines #greenscreen ♬ original sound - Gerry M 🌵

Під час найтрагічнішого теракту в сучасній історії 11 вересня 2001 року загинуло 2977 людей. Терористи захопили чотири пасажирських літаки, два з яких скерували у вежі Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку, третій — на будівлю Пентагону, а четвертий впав у Пенсільванії після того, як пасажири вчинили спротив. Водночас десятки тисяч зуміли врятуватися, встигнувши вибігти з палаючих хмарочосів або дочекавшись допомоги.

Той теракт поклав початок американській війні проти тероризму та вторгненню США до Афганістану з метою захоплення лідера терористів — Усами бен Ладена.

Його вбили 2 травня 2011 року під час операції американського спецназу. Тіло лідера Аль-Каїди поховали в Аравійському морі.

Читайте також:
Ті, хто мав друге життя. Чотири найдивовижніші історії порятунку з веж-близнюків у Нью-Йорку після теракту 9/11

Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Нью-Йорк Літаки Теракти 9/11 Теракти 11 вересня Аль-Каїда

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies