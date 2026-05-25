У Пакистані терорист-смертник підірвав потяг, загинули щонайменше 24 людини і 70 дістали поранення

25 травня, 12:04
У Пакистані терорист-смертник підірвав поїзд (Фото: REUTERS/Naseer Ahmed)

У Пакистані терорист-смертник підірвав поїзд (Фото: REUTERS/Naseer Ahmed)

У неділю, 24 травня, у Пакистані щонайменше 24 людини загинули і ще 70 дістали поранення внаслідок нападу терориста-смертника на пасажирський потяг, що перевозив військовослужбовців.

Про це повідомляє Reuters.

Теракт стався в місті Кветта — столиці південно-західної провінції Белуджистан. Терорист-смертник на автомобілі з вибухівкою врізався в один із вагонів поїзда, коли той проїжджав повз світлофор.

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Унаслідок вибуху два вагони перекинулися і загорілися, також було пошкоджено кілька будівель і автомобілі, припарковані вздовж залізничних колій.

REUTERS/Naseer Ahmed
Фото: REUTERS/Naseer Ahmed
REUTERS/Naseer Ahmed
Фото: REUTERS/Naseer Ahmed
REUTERS/Naseer Ahmed
Фото: REUTERS/Naseer Ahmed
REUTERS/Naseer Ahmed
Фото: REUTERS/Naseer Ahmed
REUTERS/Naseer Ahmed
Фото: REUTERS/Naseer Ahmed

За попередньою інформацією, поїзд перевозив пакистанських військовослужбовців і членів їхніх сімей. Вони прямували до міста Пешавар на святкування релігійного свята Ід аль-Фітр.

Відповідальність за теракт взяло на себе сепаратистське угруповання Армія визволення Белуджистану. У своїй заяві вони заявили, що метою нападу були саме сили безпеки країни.

Місцеві медики повідомили, що до лікарень було госпіталізовано десятки поранених. Кілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Пакистан Теракт Вибух Поїзди

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