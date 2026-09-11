Ранок, коли впали вежі-близнюки: ключові факти та хронологія теракту 11 вересня в інфографіці NV

У вежах-близнюках ВТЦ на момент зіткнення першого літака з Північною вежею перебувало близько 17,4 тис. людей (Фото: Nicholas Kornfield / 911memorial.org)

11 вересня 2001 року терористи-смертники ісламістської організації Аль-Каїда захопили чотири пасажирські літаки та здійснили терористичну атаку на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та на будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.

До 25-ї річниці трагедії NV нагадує хронологію подій того дня та ключові факти про теракт у своїй інфографіці.

Жертви атаки

Теракт 11 вересня став наймасштабнішою за кількістю жертв терористичною атакою в історії. Загалом загинуло 2 996 людей:

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2 606 — у Всесвітньому торговому центрі або пізніше від отриманих там травм

246 — пасажирів та членів екіпажів на борту літаків

125 людей у Пентагоні

19 терористів

Інфографіка: NV

Теракт у цифрах

Всесвітній торговий центр, збудований у 1966 році, був комплексом із 7 будівель у Нью-Йорку, куди входили зруйновані вежі-близнюки та 7-й корпус ВТЦ. Каркаси чотирьох інших будинків вистояли, але їх було визнано непридатними для ремонту й згодом знесено.

~17,4 тис. людей перебувало у вежах-близнюках ВТЦ на момент зіткнення першого літака з Північною вежею

56 будівель було знищено чи пошкоджено у Нью-Йорку

$21,6 млрд та 8 місяців витратили на прибирання місця руйнування хмарочосів (Ground Zero)

~$40−122 млрд — обсяг впливу терористичної атаки на економіку

Ключові наслідки атаки

Зміна підходів до безпеки в авіації в усьому світі, посилення перевірок пасажирів та багажу.

Посилення безпекових заходів в багатьох країнах.

Оголошення США війни з тероризмом, початок 20-річної війни під проводом США в Афганістані.

Таймлайн трагедії 11 вересня

Інфографіка: NV

7:59 — Рейс AA11 вилітає з Бостона до Лос-Анджелеса. На борту 76 пасажирів, 11 членів екіпажу та 5 терористів

8:15 — Рейс UA175 вилітає з Бостона також до Лос-Анджелеса. На борту 51 пасажир, 9 членів екіпажу та 5 терористів

8:19 — Бортпровідниця рейсу AA11 повідомляє наземний персонал про викрадення літака

8:20 — Рейс AA77 вилітає з аеропорту Вашингтон-Даллес до Лос-Анджелеса. На борту 53 пасажири, 6 членів екіпажу та 5 терористів

8:24 — Мохамед Атта, викрадач рейсу AA11, замість розмови з пасажирами свого рейсу, випадково повідомляє авіадиспетчерів у Бостоні про викрадення

8:37 — Бостонська авіадиспетчерська служба сповіщає ВПС США. Для стеженням за літаком мобілізують Національну гвардію ВПС

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8:42 — Рейс UA93 вилітає з Ньюарка до Сан-Франциско. На борту 33 пасажири, 7 членів екіпажу та 4 терористи

8:46 — Літак рейсу AA11 врізається в 110-поверхову Північну вежу ВТЦ у Нью-Йорку між 93-м та 99-м поверхами, де починається пожежа. Усі пасажири на борту гинуть, а співробітники центру опиняються в пастці через зруйновані ліфти та сходи

9:03 — Рейс UA175 врізається в 110-поверхову Південну вежу між 77-м та 85-м поверхами. Усі пасажири борту гинуть, у вежі спалахує пожежа

9:05 — Президент Джордж Буш, перебуваючи в класі початкової школи у Флориді, дізнається про обстріл вже другої вежі ВТЦ

9:37 — Рейс AA77 врізається в західне крило будівлі Пентагону. Усі пасажири на борту гинуть, а також 125 цивільних та військових у будівлі

9:45 — Повітряний простір США закрито в рамках операції Жовта стрічка. Усім цивільним літакам наказано приземлитися в найближчому аеропорту

9:59 — Обвал Південної вежі ВТЦ

10:02 — Пасажири та екіпаж Рейсу UA93 намагалися повернути контроль над літаком, внаслідок чого літак падає у полі біля Шанксвілла. Літак, ймовірно, мав бути скерований на Білий дім або Капітолій

10:28 — Обвал Північної вежі ВТЦ

15:00 — Президента Буша переміщують до бункера, здатного витримати ядерний удар

17:30 — Обвал 7-го корпусу ВТЦ. 47-поверховий хмарочос горів понад 6 годин після того, як на нього впали уламки Північної вежі

20:30 — Президент Буш звертається до нації та закликає бути готовими до довготривалої боротьби з тероризмом

Дані BBC, 9/11 Memorial & Museum, Millercenter, Britannica, NYT