Ранок, коли впали вежі-близнюки: ключові факти та хронологія теракту 11 вересня в інфографіці NV
У вежах-близнюках ВТЦ на момент зіткнення першого літака з Північною вежею перебувало близько 17,4 тис. людей (Фото: Nicholas Kornfield / 911memorial.org)
11 вересня 2001 року терористи-смертники ісламістської організації Аль-Каїда захопили чотири пасажирські літаки та здійснили терористичну атаку на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та на будівлю Пентагону поблизу Вашингтона.
До 25-ї річниці трагедії NV нагадує хронологію подій того дня та ключові факти про теракт у своїй інфографіці.
Жертви атаки
Теракт 11 вересня став наймасштабнішою за кількістю жертв терористичною атакою в історії. Загалом загинуло 2 996 людей:
- 2 606 — у Всесвітньому торговому центрі або пізніше від отриманих там травм
- 246 — пасажирів та членів екіпажів на борту літаків
- 125 людей у Пентагоні
- 19 терористів
Теракт у цифрах
Всесвітній торговий центр, збудований у 1966 році, був комплексом із 7 будівель у Нью-Йорку, куди входили зруйновані вежі-близнюки та 7-й корпус ВТЦ. Каркаси чотирьох інших будинків вистояли, але їх було визнано непридатними для ремонту й згодом знесено.
- ~17,4 тис. людей перебувало у вежах-близнюках ВТЦ на момент зіткнення першого літака з Північною вежею
- 56 будівель було знищено чи пошкоджено у Нью-Йорку
- $21,6 млрд та 8 місяців витратили на прибирання місця руйнування хмарочосів (Ground Zero)
- ~$40−122 млрд — обсяг впливу терористичної атаки на економіку
Ключові наслідки атаки
- Зміна підходів до безпеки в авіації в усьому світі, посилення перевірок пасажирів та багажу.
- Посилення безпекових заходів в багатьох країнах.
- Оголошення США війни з тероризмом, початок 20-річної війни під проводом США в Афганістані.
Таймлайн трагедії 11 вересня
7:59 — Рейс AA11 вилітає з Бостона до Лос-Анджелеса. На борту 76 пасажирів, 11 членів екіпажу та 5 терористів
8:15 — Рейс UA175 вилітає з Бостона також до Лос-Анджелеса. На борту 51 пасажир, 9 членів екіпажу та 5 терористів
8:19 — Бортпровідниця рейсу AA11 повідомляє наземний персонал про викрадення літака
8:20 — Рейс AA77 вилітає з аеропорту Вашингтон-Даллес до Лос-Анджелеса. На борту 53 пасажири, 6 членів екіпажу та 5 терористів
8:24 — Мохамед Атта, викрадач рейсу AA11, замість розмови з пасажирами свого рейсу, випадково повідомляє авіадиспетчерів у Бостоні про викрадення
8:37 — Бостонська авіадиспетчерська служба сповіщає ВПС США. Для стеженням за літаком мобілізують Національну гвардію ВПС
8:42 — Рейс UA93 вилітає з Ньюарка до Сан-Франциско. На борту 33 пасажири, 7 членів екіпажу та 4 терористи
8:46 — Літак рейсу AA11 врізається в 110-поверхову Північну вежу ВТЦ у Нью-Йорку між 93-м та 99-м поверхами, де починається пожежа. Усі пасажири на борту гинуть, а співробітники центру опиняються в пастці через зруйновані ліфти та сходи
9:03 — Рейс UA175 врізається в 110-поверхову Південну вежу між 77-м та 85-м поверхами. Усі пасажири борту гинуть, у вежі спалахує пожежа
9:05 — Президент Джордж Буш, перебуваючи в класі початкової школи у Флориді, дізнається про обстріл вже другої вежі ВТЦ
9:37 — Рейс AA77 врізається в західне крило будівлі Пентагону. Усі пасажири на борту гинуть, а також 125 цивільних та військових у будівлі
9:45 — Повітряний простір США закрито в рамках операції Жовта стрічка. Усім цивільним літакам наказано приземлитися в найближчому аеропорту
9:59 — Обвал Південної вежі ВТЦ
10:02 — Пасажири та екіпаж Рейсу UA93 намагалися повернути контроль над літаком, внаслідок чого літак падає у полі біля Шанксвілла. Літак, ймовірно, мав бути скерований на Білий дім або Капітолій
10:28 — Обвал Північної вежі ВТЦ
15:00 — Президента Буша переміщують до бункера, здатного витримати ядерний удар
17:30 — Обвал 7-го корпусу ВТЦ. 47-поверховий хмарочос горів понад 6 годин після того, як на нього впали уламки Північної вежі
20:30 — Президент Буш звертається до нації та закликає бути готовими до довготривалої боротьби з тероризмом
Дані BBC, 9/11 Memorial & Museum, Millercenter, Britannica, NYT