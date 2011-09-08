Після того, як обидві вежі Всесвітнього торгового центру впали, з-під завалів вдалося врятувати лише 20 осіб. Серед них були шестеро пожежників і троє поліцейських, які працювали на місці трагедії аж до обвалення будівель.
Останньою з врятованих виявилася 29-річна Женель Гузман-Макміллан, секретар Портового управління Нью-Йорка. Вона провела під руїнами 27 годин. Женель Гузман-Макміллан працювала на 64-му поверсі Північної вежі ВТЦ, куди врізався перший із захоплених терористами літаків. Вона намагалася встигнути вийти з будівлі, але, наскільки пам’ятає, спромоглася спуститися лише до 13 поверху, коли вежа обвалилася. «Я насправді думала, що ми майже досягли цілі. Коли ми [з колегами] спускалися, то зустріли пожежників, які підіймалися нагору. Вони сказали, що ми чудово справляємося, що нам варто спускатися далі, — згадувала
пізніше жінка. — Все сталося так швидко: стіни раптом розкололися, зверху посипалися уламки».
Понад добу вона чекала на допомогу поміж бетонних уламків, які не давали їй можливості поворухнутися, затисли голову та серйозно пошкодили ногу. То приходячи до тями, то знову втрачаючи свідомість, Гузман-Макміллан намагалася кликати на допомогу, аж поки через 27 годин її не знайшов пошуковий собака.