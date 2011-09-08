11 вересня
у 10 цифрах

найбільший теракт в історії
Чверть століття тому, 11 вересня 2001 року, наймасштабніший теракт в історії людства менше ніж за дві години назавжди змінив світ. Пасажирські літаки, захоплені терористами Аль-Каїди, на очах всієї планети зруйнували не лише обидві вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і частину будівлі Пентагону, але й глобальну систему безпеки та ключові пріоритети США на багато років.
Захопивши чотири пасажирських лайнери, 19 терористів того дня вбили майже 3 тис. людей та змусили західний світ завмерти в страху й хаосі. Подальша відповідь США на атаку призвела до довготривалого наступу на глобальний тероризм, затяжної операції в Афганістані та війни в Іраку.

До 25-ї річниці трагедії 11 вересня NV нагадує про декілька цифр, які відображають масштаб та наслідки цієї визначальної події початку ХХІ століття.

2977 загиблих

наймасштабніший теракт в історії
Через величезну кількість загиблих — 2977 осіб — трагедія 11 вересня стала найбільшим терористичним актом в історії. Ані до, ані після цього жоден теракт не забирав одночасно стільки життів. У той день загинули також 19 терористів-смертників, які захопили чотири пасажирські авіалайнери, проте їх зазвичай не включають до числа жертв теракту.

Якщо ж рахувати разом з терористами Аль-Каїди, на борту чотирьох захоплених авіалайнерів загинули 265 осіб (включно з екіпажами літаків). 2606 загиблих — це люди, які перебували у двох баштах Всесвітнього торгового центру і поруч з ними, а ще 125 осіб на землі — жертви атаки одного з літаків на будівлю Пентагону.

Між моментом, коли о 8:46 перший лайнер врізався в Північну вежу ВТЦ, до моменту її руйнування о 10:28, минуло 102 хвилини  — менше двох годин. За цей проміжок часу була також уражена та впала Південна вежа, постраждав Пентагон, і розбився четвертий захоплений лайнер, пасажири якого чинили спротив і завадили терористам спрямувати літак на ще одну ціль — ймовірно, це міг бути Капітолій США.
Другий із захоплених літаків, рейс United Airlines 175, прямує до Південної вежі ВТЦ.
Фото: Kelly Guenther / 911memorial.org

Від 2 до 85 років

вік жертв
Вік більшості жертв теракту становив 35−39 років. Наймолодшою із загиблих 11 вересня була американка Крістін Лі Хенсон. Для дворічної дівчинки це був перший авіапереліт в житті. Разом з батьками вона летіла до Лос-Анджелеса з Бостона, де Пітер Хенсон працював в IT-секторі, а його дружина Сью була науковим співробітником Університету Бостона. У Каліфорнії сім'я планувала відвідати рідних і потрапити в Діснейленд. Однак рейс 175 United Airlines, яким летіли Хенсони, терористи скерували в Південну вежу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку (о 9:03). Загинули всі 65 осіб на борту літака і близько 900 осіб, які перебували в будівлі і поряд з нею.

Найстаршим серед жертв теракту був 85-річний американець Роберт Нортон з Лубека (штат Мен), ветеран Другої світової війни. Разом зі своєю другою дружиною він летів на весілля її сина до Каліфорнії рейсом 11 American Airlines (Бостон — Лос-Анджелес). Цей літак першим врізався в Північну вежу ВТЦ (о 8:46).

Понад 90 країн

громадянство загиблих
Серед майже 3 тис. осіб, життя яких обірвав теракт, 2,6 тис. мали американське громадянство, а ще 372 людини були громадянами інших країн. Найбільше серед них було британців (67 жертв), громадян Домініканської Республіки (47 загиблих) та Індії (41 жертва). Загалом теракт 11 вересня забрав життя громадян понад ніж 90 країн.

19 терористів, які вчинили атаку, походили з чотирьох держав (15 з них були громадянами Саудівської Аравії, двоє чоловіків — з ОАЕ, по одному — громадяни Лівану і Єгипту).
Прапорець з присвятою для дідуся від родичів одного із загиблих, встановлений біля меморіальних Басейнів пам’яті з іменами всіх жертв теракту. Обидва басейни розташовані на місці веж-близнюків.
Фото: Ben Hider / https://www.911memorial.org/

20

врятованих з руїн
Після того, як обидві вежі Всесвітнього торгового центру впали, з-під завалів вдалося врятувати лише 20 осіб. Серед них були шестеро пожежників і троє поліцейських, які працювали на місці трагедії аж до обвалення будівель.

Останньою з врятованих виявилася 29-річна Женель Гузман-Макміллан, секретар Портового управління Нью-Йорка. Вона провела під руїнами 27 годин. Женель Гузман-Макміллан працювала на 64-му поверсі Північної вежі ВТЦ, куди врізався перший із захоплених терористами літаків. Вона намагалася встигнути вийти з будівлі, але, наскільки пам’ятає, спромоглася спуститися лише до 13 поверху, коли вежа обвалилася. «Я насправді думала, що ми майже досягли цілі. Коли ми [з колегами] спускалися, то зустріли пожежників, які підіймалися нагору. Вони сказали, що ми чудово справляємося, що нам варто спускатися далі, — згадувала пізніше жінка. — Все сталося так швидко: стіни раптом розкололися, зверху посипалися уламки».

Понад добу вона чекала на допомогу поміж бетонних уламків, які не давали їй можливості поворухнутися, затисли голову та серйозно пошкодили ногу. То приходячи до тями, то знову втрачаючи свідомість, Гузман-Макміллан намагалася кликати на допомогу, аж поки через 27 годин її не знайшов пошуковий собака.

Понад 1,5 тис.

жертв онкозахворювань: токсичні руїни ВТЦ
Руїни двох веж Всесвітнього торгового центру становили окрему небезпеку для всіх, хто працював на місці трагедії чи жив поблизу. Багато місяців у тому місці, де колись стояли будівлі ВТЦ, фіксували підвищену концентрацію токсинів — від бетонного пилу, домішок свинцю і ртуті до канцерогенного азбесту і продуктів горіння. На прибирання 1,8 млн тонн уламків і сміття пішло понад 3 млн годин. Тисячі робітників, а також рятувальників, пожежників, поліцейських і волонтерів, які працювали в районі Ground Zero, згодом заплатили за це своїм здоров’ям. Загалом у небезпечній зоні працювали, жили чи навчалися близько 400 тис. осіб.

Через 20 років після трагедії у 23,7 тис. з них діагностували принаймні одну або навіть кілька форм раку, свідчать дані World Trade Center Health Program — спеціалізованої програми, яка працює з ліквідаторами наслідків теракту та іншими постраждалими особами. Серед них — понад 400 співробітників ФБР. За цей час від онкологічних захворювань, виникнення яких пов’язують з токсинами в районі ВТЦ після 11 вересня, померли понад 1,5 тис. осіб.
Вцілілі люди, вкриті пилом після руйнування веж-близнюків.
Фото: Don Halasy / United States Library of Congress

$40 млрд

страхових виплат
Загальний обсяг страхових втрат внаслідок терактів 11 вересня оцінюється в $40 млрд (для порівняння, поточна базова щорічна потреба України у зовнішньому фінансуванні становить близько $50 млрд, за оцінкою міністра фінансів Сергія Марченка).

Ця сума зробила трагедію найбільшою страховою подією в історії. У неї входили виплати за страхуванням життя, здоров’я, майна, транспорту, відповідальності, авіаційним страхуванням, а також компенсації працівникам зруйнованого ВТЦ. Близько $4,6 млрд страхових виплат отримала компанія Silverstein Group, головний орендар веж Всесвітнього торгового центру.

1% втраченого ВВП

економічні наслідки для США
За останні два десятиліття було опубліковано чимало оцінок економічного збитку, який завдала Сполученим Штатам атака Аль-Каїди (від $40 млрд до $123 млрд, за даними Центру CREATE при Університеті Південної Каліфорнії). Цифри різняться в залежності від методологій підрахунку, проте у зведеній аналітичної статті американських економістів за 2009-й рік загальна сума втрат оцінювалася в суму близько $100 млрд, або трохи менше ніж 1% ВВП США на той момент.

Через 10 років після трагедії NYT оцінила збитки в схожу суму — близько $123 млрд, куди увійшли:
  • $22 млрд збитків для компаній, які були змушені тимчасово перервати ведення бізнесу (зокрема тих, чиї офіси були розташовані в зруйнованому ВТЦ);
  • $39 млрд втрат для авіаційної галузі — теракти 11 вересня завдали величезного удару по цьому сектору, як через тимчасову відмову мільйонів людей від авіаподорожей, так і через потребу серйозно оновити заходи безпеки;
  • $61 млрд — втрати туристичної та інших галузей через серйозне скорочення подорожей;
  • $1 млрд — через скасування безлічі запланованих заходів.

140 тис.

втрачених робочих місць: удар по Нью-Йорку
Найбільших втрат від подій 11 вересня зазнав Нью-Йорк і його бізнес-серце, район Манхеттен. Як показали пізніші дослідження, у перший місяць після терактів місто втратило 143 тис. робочих місць, а втрати в заробітних платах склали $2,8 млрд за перші три місяці після 11 вересня 2001 року Майже 70% втрачених робочих місць і 86% втрачених зарплат припали на фінансовий, банківський і страховий сектори — головні генератори нью-йоркської економіки.

У зруйнованих вежах ВТЦ містилося понад 400 компаній, зокрема офіси фінансових гігантів (Bank of America, Lehman Brothers) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами. Постраждали також підприємства малого бізнесу, які в 2001 році розташовувалися в районі Нижнього Манхеттену та біля Всесвітнього торгового центра. 18 тис. таких дрібних фірм були змушені переїхати чи закритися, що завдало додаткового удару по економіці міста.

Загалом обсяг збитків, завданих Нью-Йорку, оцінюється в $33−36 млрд. З них $21,6 млрд. пішли на розчищення руїн ВТЦ і відновлення інфраструктури найбільш постраждалого району, у т.ч. $1,4 млрд на відновлення роботи лінії метро, яка проходить в районі зруйнованих веж ВТЦ.
Вид на Манхеттен, ділове "серце" Нью-Йорка, 11 вересня 2001.
Фото: Library of Congress Prints and Photographs Division

Подія №1

у колективній пам’яті США
Через 25 років після трагедії американський центр дослідження громадської думки Pew Research Center оприлюднив дані, які свідчать про те, що 11 вересня стало для жителів США головною переломною віхою новітньої історії. Свіже опитування серед американців, достатньо дорослих, щоб пам’ятати ті події, показало, що 93% респондентів старше 35 років чітко пам’ятають, де сами були і що робили, коли дізналися про атаку терористів Аль-Каїди.

Через рік після терактів переважна більшість американців (80%) називали 11 вересня найважливішою подією минулого року, а 38% - ще й найважливішою особистою подією за той же період (у Pew Research Center називають цей факт вражаючим, оскільки тоді теракт випередив такі традиційно важливі особисті віхи в житті людей, як народження чи смерть близьких).

А через 15 років після атаки, яка нажахала весь світ, 76% дорослих американців поставили 11 вересня на перше місце в списку історичних подій у США, які трапилися впродовж їхнього життя і мали найбільший вплив на країну. У цьому списку теракт випередив такі події, як обрання Барака Обами першим чорношкірим президентом США (його згадали 40% опитаних), технічну революцію і розвиток інтернету (22%), вбивство Джона Кеннеді (21%) і війну у В'єтнамі (20%).
Відвідувачі меморіального комплексу у Нью-Йорку, що нагадує про трагедію 11 вересня та репрезентує деякі залишкові елементи конструкцій ВТЦ і фундаменту веж.
Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Дві війни і трильйони доларів

ціна відплати США
7 жовтня 2001 року, на 26-й днів після терактів 11 вересня, США завдали перших авіаударів по військових об'єктах руху Талібан в Афганістані (у цій державі на той момент базувалася Аль-Каїда). Так почалася 20-річна американська місія в цій країні та глобальна війна Вашингтона проти міжнародного тероризму. У 2003 році її частиною стала війна США в Іраку — адміністрація Джорджа Буша-молодшого звинуватила режим Саддама Хуссейна в розробці зброї масового ураження і співпраці з Аль-Каїдою. 1 травня 2011 року наступник Буша Барак Обама заявив, що головний натхненник теракту Осама бен Ладен був вбитий американськими спецпризначенцями в Пакистані.

Як підрахувала New York Times в 2011 році, загалом реакція на 11 вересня обійшлася США в $ 3,3 трлн лише за перші 10 років після теракту. Видання порівняло цю суму з грошима, які Аль-Каїда витратила на підготовку своєї атаки за участю чотирьох захоплених літаків — витрати оцінюються в $500 тис. Це означає, що на кожен долар, витрачений Аль-Каїдою на планування і реалізацію найбільшого теракту в історії, припадає щонайменше $7 млн, витрачених США, зробила висновок NYT, назвавши таку ціну «приголомшливою».

«Для [Усами] бін Ладена успіх [терактів проти США] вимірювався не числом жертв. Він повинен був обчислюватися дефіцитом, вартістю позик, втраченими інвестиціями, які США не змогли вкласти для збереження економічної потужності країни. І якщо судити за цими мірками, бін Ладен завдав [США] чимало ударів», — писала в тому ж 2011 році The Washington Post, нагадуючи, що метою колишнього терориста № 1, серед іншого, було «банкрутство США».

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