Чверть століття тому, 11 вересня 2001 року, наймасштабніший теракт в історії людства менше ніж за дві години назавжди змінив світ. Пасажирські літаки, захоплені терористами Аль-Каїди, на очах всієї планети зруйнували не лише обидві вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і частину будівлі Пентагону, але й глобальну систему безпеки та ключові пріоритети США на багато років.

Захопивши чотири пасажирських лайнери, 19 терористів того дня вбили майже 3 тис. людей та змусили західний світ завмерти в страху й хаосі. Подальша відповідь США на атаку призвела до довготривалого наступу на глобальний тероризм, затяжної операції в Афганістані та війни в Іраку.



До 25-ї річниці трагедії 11 вересня NV нагадує про декілька цифр, які відображають масштаб та наслідки цієї визначальної події початку ХХІ століття.