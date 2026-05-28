Небезпечні для клієнтів товари. Єврокомісія оштрафувала китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро

Безліч споживачів з різних країн Європи раніше повідомляли про дитячі іграшки на Temu з нещільно закріпленими деталями — небезпечними в плані задухи (Фото: REUTERS/Dado Ruvic)

У Єврокомісії визнали, що клієнти китайського маркетплейса Temu дуже часто стикаються там із небезпечними товарами — і оштрафувала компанію на 200 млн євро .

Про це 28 травня повідомляє британська газета The Guardian.

«Європейська комісія наклала штраф після 19-місячного розслідування, яке виявило, що споживачі стикаються з незаконними або небезпечними товарами, включно з дитячими іграшками та електронікою. Таємний покупець, який проводив перевірку, виявив „високий відсоток“ небезпечних дитячих товарів і „дуже високий відсоток“ небезпечних зарядних пристроїв, що продаються на платформі, а також небезпечний одяг і ювелірні вироби», — пише видання.

Реклама

Багато споживачів з різних країн Європи раніше повідомляли про дитячі іграшки з деталями, що нещільно закріплені, — небезпечні в плані ризику задушення.

Наприклад, це були ланцюжки для пустушок — достатньо довгі, щоб від них могли постраждати діти, ювелірні вироби з додаванням небезпечних металів (наприклад, свинцю).

Також у списку таких товарів значиться одяг, виготовлений із заборонених хімічних речовин, а також зарядні пристрої для гаджетів, які можуть обпекти або вразити електричним струмом клієнта або спричинити пожежу в його помешканні, пише видання.

У ЄК також розкритикували Temu за «неадекватний» контроль дизайну веб-сайту. У висновку зазначено, що системи рекомендацій і рекламні акції від інфлюенсерів можуть посилити ризики поширення незаконних продуктів.

«Штраф для Temu в розмірі 200 млн євро став другим і найбільшим з коли-небудь накладених в рамках Закону про цифрові послуги (DSA) ЄС, який з лютого 2024 року застосовується до найбільших світових технологічних корпорацій. Він став наступним — після штрафу у розмірі 120 млн євро, накладеним у грудні 2025 року на соцмережу X Ілона Маска за значки верифікації, які «вводять в оману, і відсутність прозорості у сфері реклами», — пише The Guardian.

Однак, за інформацією видання, навіть 200-мільйонний штраф становитиме лише невелику частину виручки компанії Temu, яка швидко зростає.

«Її материнська компанія, PDD Holdings, повідомила про глобальну виручку в розмірі $54 млрд у 2024 році, хоча ця сума включала доходи від іншого популярного китайського сайту електронної комерції — Pinduoduo. Згідно з DSA, компанія може бути оштрафована на суму до 6% від глобального обороту», — пише The Guardian.

Реклама:

Високопоставлений чиновник ЄС заявив, що штраф є пропорційним і що інші частини розслідування щодо Temu, які також можуть призвести до фінансових санкцій, тривають. Єврокомісія також вивчає продаж незаконних товарів, дизайн, що викликає звикання, і питання про те, чи мали незалежні дослідники доступ до даних Temu, підсумувало видання.