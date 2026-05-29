Порт Темрюк у Краснодарському краї РФ атакували дрони, виникла пожежа

Порт Темрюк Краснодарського краю РФ після удару дронами 25 грудня 2025 року (Фото: Радіо Свобода)

На території морського порту в російському місті Темрюк Краснодарського краю у п’ятницю, 29 травня, виникла пожежа внаслідок атаки БпЛА, підтверджує оперативний штаб регіону РФ.

Місцева влада стверджує, що загоряння виникло «через падіння уламків БпЛА», постраждалих немає. До гасіння вогню залучили 47 осіб та 14 одиниць техніки, говориться у заяві.

Реклама

Міноборони країни-агресора Росії пише, що за ніч російська ППО нібито «перехопила» 208 українських безпілотників над територіями 12 регіонів та у захопленому Криму.

Відомо, що у порту Темрюк працює судноремонтний завод. Російський порт у Краснодарському краї вже неодноразово потрапляв під удар Сил оборони України, зокрема у грудні 2025-го, коли дрони СБУ уразили резервуари з нафтопродуктами.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що Темрюк залучений до забезпечення окупаційної армії. Через порт проходять різні види вантажів, зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти.

Інфографіка: NV

Раніше повідомлялося, що вночі 29 травня БпЛА атакували Волгоград та Ярославль у Росії, повідомлялося про пожежі, зокрема на Волгоградському НПЗ.