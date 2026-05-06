У США помер легендарний бізнесмен і засновник CNN Тед Тернер

Про це 6 травня повідомляє колись заснований ним телеканал CNN.

«Тернер, прозваний „Рот Півдня“ за свою прямолінійність, побудував медіаімперію, до якої входила перша суперстанція кабельного ТБ, а також мережа популярних каналів, що показували фільми та мультфільми, а також бейсбольна команда Атланта Брейвз. (…) Саме його сміливе бачення — транслювати новини з усього світу в режимі реального часу цілодобово — справді зробило його знаменитим, щойно його ідея нарешті втілилася в життя», — ідеться в його некролозі.

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Попри те, що Тернер продав свої телевізійні активи за $7,5 млрд компанії Time Warner, а пізніше і зовсім пішов із бізнесу, він продовжував висловлювати гордість за CNN, публічно називаючи її «найбільшим досягненням» свого життя.

Заяву з приводу смерті Тернера зробив і нинішній голова і гендиректор CNN Worldwide Марк Томпсон.

«Тед був лідером, глибоко залученим і відданим справі, безстрашним, відважним і завжди готовим слідувати своїй інтуїції та довіряти власному судженню. Він був і завжди буде надихаючою силою CNN. Тед — це гігант, на плечах якого ми стоїмо, і сьогодні ми всі приділимо хвилину, щоб вшанувати його пам’ять і визнати його вплив на наше життя і на світ», — сказав він.

Як нагадує CNN, незадовго до свого 80-річчя у 2018-му Тернер публічно повідомив, що в нього діагностовано деменцію з тільцями Леві — прогресуюче захворювання головного мозку. На початку 2025 року Тернера госпіталізували з легкою формою пневмонії, після чого він пройшов курс реабілітації в спеціалізованому центрі, підсумували журналісти телеканалу.