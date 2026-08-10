Сильний вітер перед приходом тайфуну Дельфін у Шанхаї, Китай, 9 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Go Nakamura)

На сході Китаю евакуювали понад мільйон людей через наближення потужного тайфуну Дельфін, що приніс проливні дощі та сильний вітер. У країні заявляють про загрози повені та зсувів ґрунту, пише The Guardian у понеділок, 10 серпня.

У Веньчжоу, прибережному місті в провінції Чжецзян, повідомили, що евакуювали понад 900 000 людей та відкрили понад 1500 аварійних притулків. У сусідній провінції Фуцзянь з районів підвищеного ризику було евакуйовано 98 900 людей.

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Фото: cnsphoto via REUTERS

У Шанхаї до вечора 9 серпня було евакуйовано 215 600 осіб. Метеостанція в центрі міста зафіксувала найвищий рівень опадів за 24 години за останні понад 150 років, пише The Guardian.

Фото: REUTERS/Go Nakamura

Фото: REUTERS/Go Nakamura

За даними Reuters, аеропорт Шанхая скасував близько 1500 рейсів та евакуював понад 30 тисяч пасажирів. Шанхайський порт Яншань перемістив з причалів понад 500 малих і середніх суден в укриття, повідомила міська адміністрація морської безпеки.

Фото: Social Media/via REUTERS

Китайські синоптики прогнозували, що найближчими днями в деяких районах може випасти 200−400 мм опадів.

Фото: cnsphoto via REUTERS

До ранку понеділка Дельфін швидко ослаб, але продовжував рухатися на північ, вглиб материка. На значній частині східного та центрального Китаю пройшли сильні дощі, які поширилися на північ. Кілька днів інтенсивних дощів, аж до 12 серпня, можуть спричинити масштабні повені та зсуви ґрунту, тому влада закликала людей залишатися в приміщеннях під час злив, повідомляє The Guardian.

Фото: cnsphoto via REUTERS

Фото: REUTERS/Go Nakamura

Фото: REUTERS/Go Nakamura

Раніше тайфун Дельфін пронісся південною префектурою Окінава в Японії, в результаті чого шестеро людей отримали поранення, а понад 50 000 будівель залишилися без електропостачання. Також тайфун посилив сезонні мусонні дощі, які спричинили повені в багатьох районах Філіппін.