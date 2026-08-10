Дрони атакували російський Татарстан, ймовірною ціллю був НПЗ у Нижньокамську. Собянін заявляв про БпЛА на Москву

Пожежі у Нижньокамську Татарстана РФ на тлі атаки БпЛА 10 серпня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У російській республіці Татарстан у понеділок, 10 серпня, пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили про атаку великої кількості безпілотників, пише Telegram-канал Astra .

Про дрони повідомляється над Нижньокамськом та Чистополем у Татарстані. У російській республіці ввели режим загрози БпЛА та обмежили роботу двох місцевих аеропортів.

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Моніторинговий канал Exilenova+ пише про ймовірну атаку на нафтопереробний завод у Нижньокамську, над містом видно дим.

Також про атаку БПЛА заявив мер російської Москви Сергій Собянін. За його словами, російська ППО нібито «збила» 13 дронів, що летіли на столицю держави-агресора. Спеціалісти працюють на місці падіння уламків, стверджує він.

5 серпня повідомлялося про атаку БпЛА на Зеленодольський район у Татарстані, де розташовані розподільчі центри Ozon, Wildberries та інші великі логістичні об'єкти. Також у Мережі писали про удар по Казані.