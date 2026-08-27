День крові. Як у Болівії відзначають свято Тінку, де смерть у бійках — це дар богам. Фоторепортаж
Щороку болівійці приїжджають у Сан-Педро-де-Мача для ритуальної бійки, в якій можуть узяти участь усі охочі, принаймні як глядачі (Фото: REUTERS/Claudia Morales)
Щороку на початку травня болівійці збираються за індіанською традицією на Тінку, день, коли чоловіки й жінки бʼються між собою, інколи до смерті. Чим більше шкоди для здоровʼя, то задоволенішою буде богиня Пачамама і дасть кращий врожай.
Слово «тінку» мовою кечуа, корінного народу Болівії, означає «зустріч», а на діалекті аймара, також місцевої етнічної спільноти, — це «напад». Обидві версії правильні, адже свято Тінку, що почали відзначати задовго до приходу іспанських конкістадорів, це день, коли болівійці збираються разом заради великої бійки.