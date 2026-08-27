Щороку болівійці приїжджають у Сан-Педро-де-Мача для ритуальної бійки, в якій можуть узяти участь усі охочі, принаймні як глядачі (Фото: REUTERS/Claudia Morales)

Щороку на початку травня болівійці збираються за індіанською традицією на Тінку, день, коли чоловіки й жінки бʼються між собою, інколи до смерті. Чим більше шкоди для здоровʼя, то задоволенішою буде богиня Пачамама і дасть кращий врожай.