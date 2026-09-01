Огляд іноземних ЗМІ. Як армія США стає неефективною і чому падають доходи працівників успішних американських компаній

Працівники складальної лінії задніх осей на заводі Toyota у Сан-Антоніо заробляють від $23 на годину, не враховуючи премії (Фото: Getty Images/Katina Zentz)

Дональд Трамп позбавляє союзників по НАТО захисту від Росії та Китаю заради авантюри в Ірані, а німецький автогігант Volkswagen може звільнити до 100 тис. працівників через кризу — NV обрав найцікавіші публікації світових медіа.

Велика Британія

Financial Times

Американські корпорації отримують рекордні прибутки, тоді як зарплати їхніх працівників падають до історичного мінімуму. Цей разючий контраст ще раз підкреслює розрив між політичними обіцянками та фактичними діями президента США Дональда Трампа, пише FT.

Реклама

За даними Бюро економічного аналізу при Міністерстві торгівлі США, у другому кварталі цього року великі компанії отримали $4,8 трлн прибутку до сплати податків — 18% національного доходу. Це найбільший показник із часів Другої світової війни. Водночас витрати на зарплати й пільги для працівників скоротилися майже на