Подружжя Клінтонів сьогодні та завтра даватимуть свідчення у Конгресі у справі Епштейна

Колишній президент США Білл Клінтон і колишня держсекретарка Гілларі Клінтон цього тижня свідчитимуть перед Конгресом у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пише The Hill.

Ці високопрофільні допити заплановані на четвер, 26 лютого, та п’ятницю, 27 лютого, в Нью-Йорку після місяців переговорів між адвокатами Клінтонів та керівництвом Комітету з нагляду та урядової реформи, підкреслили там. Видання зазначає, що процедури є «винятковими» через те, що демократи підтримали вимогу свідчень.

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«Принаймні з боку демократів ми заявляли, що будь-хто, хто був причетний до злочинної діяльності, повинен нести відповідальність», — сказав представник демократів Джеймі Раскін.

Інший представник демократів Гленн Айві заявив, що через відомість Клінтонів і тривалу антипатію республіканців малоймовірно, що Білл Клінтон знав про злочини Епштейна.

«Якщо б щось стосувалося Білла Клінтона, думаю, це вже б вийшло на світло. А якщо ні, і у них є якась інформація — вперед. Робімо це», — додав він.

Голова Комітету з нагляду та урядової реформи Джеймс Комер цього тижня поїде до Нью-Йорка вести допити Клінтонів і планує якнайшвидше оприлюднити їхні деталі.

«Ми оприлюднимо відео та транскрипти допитів Клінтонів одразу після їхньої згоди, і будемо рухатися далі», — сказав він журналістам.

Інфографіка: NV

Увага до зв’язків між Епштейном і 42-м президентом США Біллом Клінтоном прикута після того, як в грудні 2025 року було опубліковано меншу порцію документів, яка вказала на їхні контакти. У тих попередніх файлах містилися раніше не опубліковані спільні фотографії Білла Клінтона та Джеффрі Епштейна, а також фотографії Клінтона без сорочки у гідромасажній ванні з кимось, кого в Міністерстві юстиції США назвали «жертвою» сексуального насильства з боку Епштейна.

30 січня Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони сторінок документів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У документах згадуються засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, мільярдер Ілон Маск, колишній принц Ендрю, спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт та інші відомі особи.

3 лютого повідомлялось, що подружжя Клінтонів погодилось свідчити перед Палатою представників у справі Джеффрі Епштейна. Їхні адвокати підтвердили готовність з’явитися на узгоджені дати, щоб уникнути продовження процедури притягнення до відповідальності за неповагу до суду.