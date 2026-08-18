Стовп диму над російською Самарою вранці 15 серпня 2026 року (Фото: Exilenova+/Telegram)

Внаслідок удару ракетами Фламінго по одному з ключових підприємств Роскосмосу у Самарському регіоні РФ 15 серпня в одному з корпусів утворилася величезна воронка.

Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований у вівторок, 18 серпня, українським Telegram-каналом Exilenova+.

В описі до фото зазначається, що це наслідки удару крилатими ракетами FP-5 Фламінго по ракетно-космічному центру (РКЦ) Прогресс у російській Самарі.

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«Два влучання припали по корпусу 106А, де монтують бортову електротехніку, системи управління, кабельні мережі та приладові відсіки ракет. Поруч розташований корпус 106Б кінцевого складання», — пише Exilenova+.

Фото: Exilenova+ / Telegram

Воронка, що утворилася внаслідок удару, має 85 метрів завдовжки та 35 метрів завширшки.

Аналітики наголосили, що Прогресс — це єдине в РФ підприємство серійного складання ракет-носіїв сімейства Союз-2.

«Стратегічна вага Прогресса — в його унікальності. Саме Союз-2 використовується РФ для запуску військових супутників розвідки та цілевказання, а також супутників Рассвет від Бюро 1440», — зазначили в Exilenova+.

Повноцінної альтернативи цьому виробництву країна-агресорка немає, додали аналітики.