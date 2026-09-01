Черговий провал. Російський аналог Starlink не зміг піднятися на потрібну висоту в космосі — ISW

Покриття, що забезпечується супутниками Рассвет під час прольоту над Україною 31 липня 2026 року (Фото: Мілітарний via satcat)

Друга партія російських супутників Рассвет , які, за заявами РФ, є аналогами Starlink, не змогла піднятися на потрібну висоту в космосі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дослідники, посилаючись на дані супутникового трекера N2YO, повідомляють, що другу партію із 16 супутників Рассвет було запущено 19 липня. Станом на 31 серпня жоден із них не досяг запланованої робочої висоти 550 кілометрів.

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Більшість апаратів опинилися на висоті від 300 до 400 кілометрів, що значно нижче за заплановані 870 кілометрів. При цьому, як зазначає ISW, деякі супутники вже втрачають орбіту, а щонайменше два, за наявною інформацією, прямують до входження в атмосферу Землі.

Дослідники пояснюють, що чим нижче летить супутник, тим коротший термін його експлуатації через вплив атмосфери.

З першої партії, запущеної 24 березня, на потрібну висоту вийшли 12 із 16 апаратів. Станом на кінець серпня вони все ще утримуються на позначці 550 км.

Росія втратила доступ до зв’язку Starlink 1 лютого, внаслідок чого зробила ставку на власну систему Рассвет. Невдача з черговою партією супутників свідчить про те, що Москва не була готова до таких темпів розгортання, зазначає ISW.

В ISW також зазначають, що навіть таке угруповання супутників становить загрозу для України. За допомогою супутників Рассвет російські окупанти точніше наводять безпілотники.

У звіті також зазначається, що аерокосмічна компанія Бюро 1440, яка розробляє систему Рассвет, оголошувала про плани здійснити ще «десятки» запусків і додати «сотні» нових апаратів. Водночас для забезпечення стабільного цілодобового зв’язку над територією України Росії потрібно щонайменше від 200 до 300 діючих супутників. Проте, як зауважують в ISW, російським окупантам навряд чи вдасться швидко досягти цієї мети через брак ракет-носіїв.

Так, для запуску таких супутників Росія використовує дорогу й дефіцитну ракету Союз-2.1б. З 2022 року відбулося лише шість-вісім запусків цієї ракети, і за таких темпів РФ зможе вивести на орбіту щонайбільше 128 супутників за чотири роки.

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Раніше, у ніч на 15 серпня, Сили оборони атакували ракетно-космічний центр Прогрес. Це підприємство виробляє ракети-носії типу Союз.

23 серпня Україна також спробувала завдати удару по космодрому Плесецьк — за два дні до того, як звідти запустили ракету Союз-2.1б із супутником ГЛОНАСС-К1 для російського аналога GPS. Саме з Плесецька Росія запускала обидві партії супутників Рассвет.

20 липня стало відомо, що російська компанія Бюро 1440 вивела на орбіту другу групу супутників зв’язку для проєкту Рассвет, який вважається російським аналогом Starlink. Перші супутники цього угруповання компанія вивела на орбіту ще в березні.

Радник президента України Сергій (Флеш) Безкрестнов розповів, що обидва ці запуски було здійснено з космодрому Плесецьк. Окрім Плесецька, супутники цієї системи теоретично можна виводити на орбіту ще з двох космодромів — Байконур і Східний.

Флеш каже, що одна ракета-носій Союз-2.1б виводить на орбіту 20 супутників. За оцінкою Безкрестнова, для створення базового угруповання Росії необхідно здійснити 12−15 таких запусків. Усі компоненти ракети Союз-2.1б, окрім двигунів, виробляє підприємство Прогрес, яке Україна атакувала ракетами Фламінго.

Бескрестнов вважає, що поява в Росії власної супутникової мережі Рассвет може створити серйозну загрозу для України.

1 серпня видання Мілітарний із посиланням на експерта із супутникового зв’язку Володимира Степанця повідомило, що супутники Рассвет забезпечують над Україною щонайменше два «вікна зв’язку» на добу тривалістю понад годину кожне.