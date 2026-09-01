Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл подав президенту Дональду Трампу заяву про відставку після кількох місяців напружених відносин із міністром оборони Пітом Гегсетом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.



За даними видання, Дрісколл залишить посаду найближчими днями. Разом із ним свої обов’язки припинить виконувати його заступник Дейв Фіцджеральд.

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У результаті в керівництві Сухопутних військ США тимчасово не залишиться жодного цивільного або військового керівника, затвердженого Сенатом.

Як пише WSJ, суперечності між Дрісколлом і Гегсетом стосувалися підходів до розвитку армії та кадрових рішень, зокрема звільнення низки високопоставлених офіцерів.

Обов’язки начальника штабу Сухопутних військ уже певний час виконує генерал Крістофер ЛаНев після того, як Гегсет звільнив його попередника, генерала Ренді Джорджа.

У Білому домі подякували Дрісколлу за роботу. Речниця адміністрації Анна Келлі заявила, що він відіграв важливу роль у підвищенні боєготовності армії та також був залучений до переговорного треку між Росією та Україною.

Відставка відбувається на тлі ширшої кадрової перебудови у військовому керівництві США. За даними WSJ, Гегсет просуває скорочення загальної кількості генералів та адміралів на 10%, а чотиризіркових посад — на 20%.

Крім того, частина республіканців уже виступила проти можливої кандидатури генерала ЛаНева на посаду начальника штабу Сухопутних військ, що може ускладнити його затвердження в Сенаті.