У Німеччині засудили українця, який планував підпали на користь РФ

У Німеччині українця засудили за підготовку підпалів, які слідство пов’язує з РФ (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Вищий регіональний суд Штутгарта засудив громадянина України до одного року та трьох місяців позбавлення волі за підозрою в підготовці диверсійних атак , які, за версією слідства, могли бути організовані на замовлення Росії. Про це у вівторок, 18 серпня, повідомляє німецьке агентство dpa .

Під час оголошення вироку суд не розкрив особу засудженого та не уточнив деталей висунутих проти нього звинувачень. Ще двох підсудних-українців суд виправдав.

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Правоохоронці затримали трьох чоловіків у травні минулого року в Констанці, Кельні та швейцарському кантоні Тургау. За версією Федеральної прокуратури Німеччини, вони були причетні до підготовки диверсій проти транспортної інфраструктури компаній, що займаються доставкою посилок.

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Слідство стверджувало, що у березні 2025 року обвинувачені відправили дві посилки з GPS-трекерами до України через українську поштову службу. За версією прокуратури, це завдання вони могли отримати від російської розвідки через посередників у Маріуполі.

Метою було вивчення маршрутів та особливостей роботи німецьких служб доставки перед підготовкою подальших атак, заявляла поліція.

За даними обвинувального акту, наступним етапом мало стати відправлення посилок із запальними пристроями, які мали спрацювати під час транспортування. У прокуратурі заявляли, що таким чином планувалося завдати шкоди та посіяти страх серед населення.

Слідчі також зазначали, що троє чоловіків домовилися про реалізацію плану, однак їх затримали під час підготовки до можливих атак.

Федеральний прокурор просив призначити обвинуваченим покарання у вигляді від двох років і дев’яти місяців до чотирьох років і трьох місяців ув’язнення. Захист наполягав на повному виправданні.

Це не перший випадок, коли українців звинувачують у причетності до диверсійних операцій у Європі. У червні у Великій Британії громадянина України Романа Лавриновича засудили до семи років ув’язнення за підпали автомобіля та будинків, пов’язаних із тодішнім прем'єр-міністром Кіром Стармером.

У березні Литві до суду передали справи п’яти людей, серед яких двоє українців, яких підозрюють у спробі теракту, організованого, за версією слідства, за завданням російської розвідки.