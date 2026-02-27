12 і 14 років позбавлення волі. У Білорусі журналістів Янукевича і Поколенка засудили до великих тюремних термінів

Судовий процес над журналістами Янукевичем та Поколенко розпочався 3 лютого 2026 року і проходив у закритому режимі (Фото: БАЖ)

У Білорусі 65-річного редактора незалежної газети Володимира Янукевича з міста Барановичі засудили до 14 років колонії, а його 44-річного заступника Андрія Поколенка — до 12 років.

Про це 27 лютого повідомляє портал БАЖ.

Судовий процес над ними розпочався 3 лютого 2026 року і проходив у закритому режимі.

Обох звинуватили у «зраді державі» (стаття 356 КК Білорусі).

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«Володимиру Янукевичу суд призначив 14 років позбавлення волі і 3000 базових одиниць (135 тисяч рублів) штрафу на користь держави, Андрію Поколенку — 12 років і 1000 базових одиниць (45 тисяч рублів) штрафу. Також є інформація про величезне загальне стягнення сумою близько 200 тисяч рублів», — пише БАЖ.

Янукевич довго працював директором і головним редактором найбільшої незалежної газети в Барановичах — Intex-Press. Поколенко працював там же заступником директора з розвитку. Після того, як видання було ліквідовано, вони разом із командою створили новинний сайт BAR24.

У грудні 2024 року співробітників нового міського порталу затримали. У їхньому житлі, а також у редакції силовики провели обшуки, забрали техніку. Кількох людей відпустили, а проти шести затриманих, яких помістили в СІЗО, за розпорядженням Брестської прокуратури порушили кримінальні справи в межах ст. 361−4 КК Білорусі («Сприяння екстремізму»). 361−4 КК Білорусі («Сприяння екстремістській діяльності»).

11 вересня білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 52 політв'язнів, серед яких 14 іноземців, яких тримали у в’язницях «за шпигунську діяльність, участь в екстремістській і терористичній діяльності та вчинення інших злочинних діянь на території країни».

Лукашенко, зокрема, звільнив з ув’язнення одного з лідерів білоруської опозиції Миколу Статкевича, блогера Ігоря Лосика та анархіста Миколу Дедка.

Однак Статкевич відмовився виїжджати з країни і його повернули в колонію Глибоке.

19 лютого стало відомо, що Статкевич пережив інсульт, його випустили з в’язниці й він перебуває вдома на відновленні.

«Микола вдома! У нього був інсульт. Зараз він відновлюється. Поки що в нього проблеми з мовленням. В іншому все добре. Усе буде добре», — повідомила його дружина Марина Адамович.