Суд у США заборонив перейменовувати Центр Кеннеді на честь Трампа

Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді відкрили у Вашингтоні в 1971 році (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Окружний суд США у Вашингтоні заборонив адміністрації Дональда Трампа перейменовувати Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, постановивши, що змінити назву може лише Конгрес.

Про це повідомляє Reuters.



Суддя Крістофер Купер постановив, що адміністрація Трампа має протягом 14 днів демонтувати всі вивіски з іменем чинного президента та вилучити згадки про Центр Трампа-Кеннеді з офіційних матеріалів.

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Суд також зупинив заплановане адміністрацією закриття центру на дворічну масштабну реконструкцію. Водночас суддя зазначив, що необхідні ремонтні роботи у старій будівлі можуть продовжуватися.

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У рішенні Купер наголосив, що установчий статут Центру Кеннеді чітко визначає його назву, а змінити її може лише Конгрес, а не рада установи чи адміністрація президента.

У відповідь Трамп заявив у Truth Social, що доручив Міністерству торгівлі США разом із Конгресом вжити заходів щодо подальшого управління установою.

Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді відкрили у Вашингтоні в 1971 році як меморіал 35-му президенту США Джону Кеннеді.