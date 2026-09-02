У США підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка не визнав свою провину, суддя дозволив розглядати смертну кару

23-річний мешканець штату Юта Тайлер Робінсон визнав себе невинним у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка — суддя ухвалив рішення, що прокуратура може вимагати смертної кари на суді.

Про це повідомляє BBC у середу, 1 вересня.

Кірка, співзасновника Turning Point USA, застрелили в шию під час виступу в Університеті долини Юта 10 вересня 2025 року. Захист намагався зняти смертну кару з розгляду, однак прокурори наполягли, що стрільба в натовп у присутності дітей є достатньою обтяжуючою обставиною.

Реклама

На засіданні у вівторок в місті Прово були присутні вдова Кірка Еріка з їхніми двома дітьми та батьки загиблого. Родина назвала рішення судді «важливим кроком» на шляху до справедливості.

За словами прокурора Раяна Макбрайда, доказова база включає ДНК підсудного на гвинтівці його діда та інших предметах з місця злочину, зізнання близьким та відеосвідчення його співмешканця Ленса Твіггза, який розповів, що Робінсон зізнався йому в стрілянині й шкодував про це.

Прокуратура також стверджує, що мотивом стало неприйняття Робінсоном консервативних поглядів Кірка, зокрема щодо трансгендерних питань.

Адвокати Робінсона намагаються посіяти сумнів у доказах і применшити обтяжуючі обставини, наголошуючи, що постраждав від куль лише сам Кірк. Захист також безуспішно заперечував проти прямої трансляції засідань — суддя Тоні Граф ухвалив рішення на користь прозорості процесу, який спричинив появу численних теорій змови.

Наступне засідання у справі відбудеться 23 жовтня — тоді очікується визначення дати суду.

Убивство Чарлі Кірка — головне

Консервативний активіст і союзник президента США Дональда Трампа Чарлі Кірк був поранений у шию під час виступу в університеті Юти 10 вересня. Пораненого активіста госпіталізували, а присутніх евакуювали з території закладу. Через кілька годин після замаху Трамп повідомив про смерть Кірка.

11 вересня Трамп пообіцяв, що його адміністрація «знайде кожного», хто причетний до вбивства Кірка. У ФБР повідомили, що знайшли в лісистій місцевості ймовірне знаряддя вбивства — мисливську гвинтівку 30 калібру. За інформацією WSJ, у магазині було три набої з гравіюванням трансгендерної та антифашистської тематики. За версією слідства, стрілець заліз на дах будівлі на відстані близько 180 метрів від сцени, де перебував Кірк, зробив один постріл, а потім зістрибнув з будівлі й зник.

Реклама:

12 вересня Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві — 22-річного мешканця штату Юта Тайлера Робінсона. Директор ФБР Кеш Пател повідомив, що Робінсона заарештували через 33 години після вбивства.

Чарлі Кірк — блогер, політичний активіст і подкастер, один із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та одна з провідних консервативних медійних особистостей у США. Кірк закликав до припинення фінансування допомоги Україні, поширював російську пропаганду, а також багато дезінформації та конспірологічних теорій, зокрема щодо євреїв, COVID-19 та фальсифікації виборів 2021 року.