У США підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка не визнав свою провину, суддя дозволив розглядати смертну кару

2 вересня, 19:40
Тайлер Робінсон радиться з адвокатом під час судового засідання (Фото: Francisco Kjolseth/Pool via REUTERS/File Photo)

Тайлер Робінсон радиться з адвокатом під час судового засідання (Фото: Francisco Kjolseth/Pool via REUTERS/File Photo)

23-річний мешканець штату Юта Тайлер Робінсон визнав себе невинним у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка — суддя ухвалив рішення, що прокуратура може вимагати смертної кари на суді. 

Про це повідомляє BBC у середу, 1 вересня.

Кірка, співзасновника Turning Point USA, застрелили в шию під час виступу в Університеті долини Юта 10 вересня 2025 року. Захист намагався зняти смертну кару з розгляду, однак прокурори наполягли, що стрільба в натовп у присутності дітей є достатньою обтяжуючою обставиною.

Реклама

На засіданні у вівторок в місті Прово були присутні вдова Кірка Еріка з їхніми двома дітьми та батьки загиблого. Родина назвала рішення судді «важливим кроком» на шляху до справедливості.

Читайте також:
Нікі Мінаж видалила профіль в Instagram після того, як з’явилася на заході вдови вбитого консервативного активіста Чарлі Кірка

За словами прокурора Раяна Макбрайда, доказова база включає ДНК підсудного на гвинтівці його діда та інших предметах з місця злочину, зізнання близьким та відеосвідчення його співмешканця Ленса Твіггза, який розповів, що Робінсон зізнався йому в стрілянині й шкодував про це.

Прокуратура також стверджує, що мотивом стало неприйняття Робінсоном консервативних поглядів Кірка, зокрема щодо трансгендерних питань.

Адвокати Робінсона намагаються посіяти сумнів у доказах і применшити обтяжуючі обставини, наголошуючи, що постраждав від куль лише сам Кірк. Захист також безуспішно заперечував проти прямої трансляції засідань — суддя Тоні Граф ухвалив рішення на користь прозорості процесу, який спричинив появу численних теорій змови.

Читайте також:
Радники Трампа, побоюючись поразки на проміжних виборах, хочуть стримати його від ескалації війни в Ірані — Reuters

Наступне засідання у справі відбудеться 23 жовтня — тоді очікується визначення дати суду.

Убивство Чарлі Кірка — головне

Консервативний активіст і союзник президента США Дональда Трампа Чарлі Кірк був поранений у шию під час виступу в університеті Юти 10 вересня. Пораненого активіста госпіталізували, а присутніх евакуювали з території закладу. Через кілька годин після замаху Трамп повідомив про смерть Кірка.

11 вересня Трамп пообіцяв, що його адміністрація «знайде кожного», хто причетний до вбивства Кірка. У ФБР повідомили, що знайшли в лісистій місцевості ймовірне знаряддя вбивства — мисливську гвинтівку 30 калібру. За інформацією WSJ, у магазині було три набої з гравіюванням трансгендерної та антифашистської тематики. За версією слідства, стрілець заліз на дах будівлі на відстані близько 180 метрів від сцени, де перебував Кірк, зробив один постріл, а потім зістрибнув з будівлі й зник.

Читайте також:
«Я демократка». Модель Карлі Клосс вперше розповіла, як ставиться до Джареда Кушнера та Іванки Трамп

12 вересня Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві — 22-річного мешканця штату Юта Тайлера Робінсона. Директор ФБР Кеш Пател повідомив, що Робінсона заарештували через 33 години після вбивства.

Чарлі Кірк — блогер, політичний активіст і подкастер, один із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та одна з провідних консервативних медійних особистостей у США. Кірк закликав до припинення фінансування допомоги Україні, поширював російську пропаганду, а також багато дезінформації та конспірологічних теорій, зокрема щодо євреїв, COVID-19 та фальсифікації виборів 2021 року.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   США вбивство Чарлі Кірка

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies