У Росії побудують гігафабрику акумуляторів для безпілотників

На підприємстві компанії Транспорт майбутнього в Тольятті вже працюють лінії з виробництва літій-іонних акумуляторів для безпілотників (Фото: Flickr)

Відповідне розпорядження уряду РФ від 7 вересня виявив The Insider.

Відповідно до документа, гроші з федерального бюджету отримає Сбербанк — йому компенсуватимуть недоотримані доходи за пільговим кредитом, наданим ІНЕСІС для будівництва заводу з виробництва літій-іонних акумуляторних батарей потужністю 4 ГВт·год на рік. Вартість безпосередньо будівництва встановити не вдалося.

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Субсидії розраховані на кілька років. Загалом до 2034 року розмір субсидій може становити $121 млн (10,461 млрд рублів). Тобто кошти фактично розписані на 2026−2034 роки, однак граничний строк дії бюджетного зобов’язання за проєктом — 31 грудня 2040 року.

ІНЕСІС займається виробництвом акумуляторів і тісно пов’язана з російською галуззю безпілотної авіації. 85,81% компанії належить ТОВ Транспорт майбутнього.

Транспорт майбутнього називає себе одним із найбільших російських розробників і виробників безпілотних авіаційних систем. На підприємстві компанії в Тольятті вже працюють лінії з виробництва літій-іонних акумуляторів для безпілотників, електронних плат, електродвигунів, гвинтів та інших комплектуючих.

У січні 2025 року російський диктатор Володимир Путін взяв участь у відкритті в Тольятті науково-виробничого центру безпілотних авіаційних систем, якірним резидентом якого є Транспорт майбутнього. Тоді ж було запущено дослідно-серійний цех ІНЕСІС із виробництва літій-іонних акумуляторів потужністю 20 МВт·год на рік. Таким чином, потужність нового підприємства, зазначена в розпорядженні уряду, має бути приблизно у 200 разів більшою.

Транспорт майбутнього вже отримував державну підтримку. Компанія є учасником національного проєкту Безпілотні авіаційні системи та резидентом Національної технологічної ініціативи. За даними самої компанії, у розвиток проєкту було інвестовано понад 20 млрд рублів ($232 млн).

Сам Транспорт майбутнього офіційно позиціонує свою продукцію переважно як цивільну — зокрема, компанія випускає сільськогосподарські безпілотники. Водночас існують свідчення використання пов’язаних із нею розробок російськими військовими. Новая газета Европа писала, що безпілотник Гектор, який випускає дочірня структура Транспорту майбутнього — Дрон-сервіс — і який заявлений як сільськогосподарський, використовується російськими військовими в Україні. Видання також повідомляло про співпрацю компанії з військово-навчальним центром Тольяттинського державного університету, де проводять підготовку операторів БПЛА.