У Курській області РФ зіштовхнулися два винищувачі Су-35С — російські пабліки

7 вересня, 19:21
У Росії в повітрі зазнали аварії два бойові борти (Фото: СС)

У Росії в повітрі зазнали аварії два бойові борти (Фото: СС)

У Курській області Росії авіація країни-агресора зазнала чергових втрат. Двоє російських винищувачів Су-35С зіштовхнулися між собою в повітрі та, ймовірно, розбилися.

Про це у понеділок, 7 вересня, повідомив російський військово-авіаційний Telegram-канал Fighterbomber, який, ймовірно, веде капітан Повітряних сил РФ Ілля Туманов.

Як стверджується, винищувачі виконували політ над територією Курської області. Наразі офіційні причини та обставини зіткнення літаків встановлюються.

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Су-35С — російський багатоцільовий надманеврений винищувач четвертого покоління, оснащений двома двигунами з керованим вектором тяги.

Армія РФ використовує Су-35С для прикриття ударних груп Су-34, підтримки наземних військ, перехоплення українських БПЛА та ракет, а також для боротьби з системами ППО ЗСУ. Раніше Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані про підприємства оборонно-промислового комплексу РФ, залучені до виробництва цих літаків.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Росія Авіація Винищувачі Су-35

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