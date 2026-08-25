Українська розвідка розкрила виробників російського винищувача Су-35С

ГУР МО України оприлюднило інформацію про підприємства, залучені до виробництва винищувача Су-35С .

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

У повідомленні йдеться, що російська армія використовує ці літаки переважно для прикриття власних ударних груп винищувачів-бомбардувальників Су-34, наземних військ та об'єктів, перехоплення українських БПЛА і крилатих ракет, а також для протидії комплексам ППО ЗСУ.

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Зазначається, що низка підприємств здійснює розробку та бере участь у виробництві двигунів і паливної системи літака, його систем керування, зв’язку, наведення та радіоелектронної боротьби, а також основних авіаційних ракет, що застосовуються із Су-35С.

В українській розвідці також зазначають, що 22 підприємства зі списку досі не перебувають під санкціями.

Серед розкритих підприємств:

Авіаційна корпорація Рубін — постачальник авіаційних гальмівних і негальмівних коліс;

ПАТ Гідроавтоматика — виробник агрегатів керування АУ46−05, що входять до складу паливної системи літака;

АТ Науково-дослідний інститут Октава, що проводило дослідно-конструкторські роботи в межах розробки багатоцільового винищувача Су-35С.

Су-35С — російський багатоцільовий надманеврений винищувач, що є глибокою модернізацією платформи Су-27 і оснащений двома двигунами з керованим вектором тяги.

Літак має максимальну швидкість до 2500 км/год, бойове навантаження до 8000 кг і РЛС Ірбіс, здатну супроводжувати до 30 цілей одночасно із застосуванням ракет «повітря-повітря» великої дальності, зокрема Р-37М.