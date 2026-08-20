Після удару по аеродрому в Росії суттєво пошкоджено бомбардувальник Су-34 — OSINT
Унаслідок нічної атаки на аеродром у Росії суттєво пошкоджено бомбардувальник Су-34 (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)
У ніч проти 20 серпня на аеродромі в Ахтубінську на півночі Астраханської області Росії пошкодили фронтовий бомбардувальник Су-34.
Супутниковий знімок опублікували аналітики OSINT-проєкту Exilenova+.
Ще зранку проєкт повідомляв, що після атаки безпілотників на летовищі фіксували теплову сигнатуру.
«Наслідки ураження фронтового бомбардувальника Су-34 сьогодні вночі на аеродромі в Ахтубінську. Розлив палива з подальшою пожежею. Сам бомбардувальник суттєво пошкоджено», — повідомили в Exilenova+.
Аеродром в Ахтубінську вже потрапляв під удари: саме там у червні 2024 року Сили оборони вперше в історії уразили винищувач Су-57 — літак, який росіяни називають «винищувачем п’ятого покоління». За даними української розвідки, такі машини є рідкісними: на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ їх «лічені одиниці».
25 квітня 2026 року Сили безпілотних систем ЗСУ уразили одразу кілька Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області Росії.
А 23 липня в Одинцовському районі Московської області розбився військовий літак, який росЗМІ ідентифікували як новітній Су-57.