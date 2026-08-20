Унаслідок нічної атаки на аеродром у Росії суттєво пошкоджено бомбардувальник Су-34 (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

У ніч проти 20 серпня на аеродромі в Ахтубінську на півночі Астраханської області Росії пошкодили фронтовий бомбардувальник Су-34.

Супутниковий знімок опублікували аналітики OSINT-проєкту Exilenova+.

Ще зранку проєкт повідомляв, що після атаки безпілотників на летовищі фіксували теплову сигнатуру.

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Наслідки ураження бомбардувальника Су-34 / Фото: Exilenova+

Наслідки ураження бомбардувальника Су-34 / Фото: Exilenova+

«Наслідки ураження фронтового бомбардувальника Су-34 сьогодні вночі на аеродромі в Ахтубінську. Розлив палива з подальшою пожежею. Сам бомбардувальник суттєво пошкоджено», — повідомили в Exilenova+.

Аеродром в Ахтубінську вже потрапляв під удари: саме там у червні 2024 року Сили оборони вперше в історії уразили винищувач Су-57 — літак, який росіяни називають «винищувачем п’ятого покоління». За даними української розвідки, такі машини є рідкісними: на озброєнні Повітряно-космічних сил РФ їх «лічені одиниці».

25 квітня 2026 року Сили безпілотних систем ЗСУ уразили одразу кілька Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34 на аеродромі Шагол у Челябінській області Росії.

А 23 липня в Одинцовському районі Московської області розбився військовий літак, який росЗМІ ідентифікували як новітній Су-57.