Супутникове фото пожежі в російському Туапсе після удару по НПЗ 20 квітня 2026 року (Фото: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

У Росії студентів Пензенського артилерійського інституту планують залучати до мобільних груп для охорони нафтобаз і паливних об'єктів, які зазнають атак з боку України.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш на курсантів згаданого навчального закладу.

За інформацією руху, через посилення ударів з боку України російська система ППО не справляється, тому командування змушене покривати нестачу сил за рахунок тих, кого ще не відправили на фронт.

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«Ми запустили Курсантський корпус Атеш, щоб налагодити пряму роботу з курсантами з різних військових навчальних закладів Росії. Ті, хто виходить на зв’язок, передають достовірну інформацію, яка допомагає наблизити завершення війни. Тиск на систему російського диктатора Володимира Путіна зсередини — один із найефективніших способів прискорити мир і врятувати тисячі життів», — ідеться в повідомленні.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни за 5 травня, тривалі далекобійні удари України по містах у глибокому тилу Росії свідчать про нездатність Москви надійно захищати великі об'єкти інфраструктури від атак дронів і ракет.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські удари по портовій інфраструктурі Туапсе і Туапсинському НПЗ завдали РФ збитків на понад 300 млн доларів.