Таїланд призупинив видачу ліцензій на зброю після стрілянини у школі

Таїланд призупинив видачу дозволів на придбання, володіння та носіння вогнепальної зброї після масової стрілянини у школі в провінції Нонтхабурі , внаслідок якої загинули дев’ятеро людей, включаючи стрілка.

Про це у середу, 12 серпня, пише The Guardian.

Там зазначили, що рішення ухвалив прем'єр-міністр країни Анутін Чарнвіракул, який також доручив посилити контроль за обігом зброї та запровадити суворіші покарання за порушення.

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У газеті нагадали, що стрілянина сталась 7 серпня. 14-річний підліток спочатку застрелив удома бабусю та дідуся, які його виховували, а потім вирушив до школи, де відкрив вогонь. У результаті загинули шестеро людей, ще одна 12-річна дівчинка померла в лікарні від отриманих поранень. Після цього підліток наклав на себе руки. Для нападу він використав зброю свого дідуся.

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Правоохоронці продовжують встановлювати мотиви нападу. За попередніми даними, хлопець дивився в інтернеті відео з насильством, а раніше приносив до школи пневматичну зброю. Також повідомлялося, що він переживав через навчання, а однокласники могли його цькувати.

Анутін заявив, що посилення контролю за зброєю є необхідним кроком для запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Раніше, коли він обіймав посади міністра внутрішніх справ та охорони здоров’я, політик уже ініціював низку обмежень після масових стрілянин у 2022−2023 роках. Серед них була тимчасова заборона на видачу нових дозволів, обмеження імпорту зброї та заборона відвідувати стрілецькі тири людям молодше 20 років.

Водночас у країні залишається значна кількість незареєстрованої зброї. За даними місцевих ЗМІ, це одна з причин того, що Таїланд має найвищий рівень володіння цивільною вогнепальною зброєю у Південно-Східній Азії. Попередні спроби посилити законодавство не змогли зупинити подальші випадки стрілянини.

Уряд також планує визначити період, протягом якого громадяни зможуть добровільно здати незаконну або успадковану зброю, яку неможливо офіційно переоформити. За таких умов власників можуть звільнити від відповідальності. Окремо поліція посилить контроль за зброєю, яку отримують правоохоронці.

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Влада також має намір боротися з нелегальним продажем та розповсюдженням зброї, зокрема через соціальні мережі та інші онлайн-платформи. Окрему увагу приділять програмі «пільгової зброї», за якою державні службовці можуть купувати зброю зі значною знижкою. За даними місцевих ЗМІ, частина такої зброї згодом потрапляє на вторинний ринок.

Це вже друга стрілянина в школі Таїланду цього року після того, як у лютому на півдні країни загинув вчитель, а учень дістав поранення.