Підозрюваний у стрілянині у Вашингтоні на вечорі за участю Трампа і Венса відмовився визнавати провину

Як повідомляє АР, згідно з інформацією прокуратури, Аллен захопив із собою сумку з набоями, плечовою кобурою для пістолета і ножем у піхвах (Фото: U.S. District Court for the District of Columbia/Handout via REUTERS)

Коул Томас Аллен, обвинувачений в організації перестрілки на вечері Асоціації кореспондентів Білого дому 25 квітня , не визнав себе винним за обвинуваченням у замаху на вбивство президента Дональда Трампа.

Про це 11 травня повідомляє агентство Associated Press.

Крім того, Аллен не визнав свою провину в тому, що він вистрілив із дробовика у співробітника Секретної служби, який намагався йому перешкодити.

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«Коул Томас Аллен був у кайданках і кайданах і одягнений у помаранчеву тюремну робу, коли він з’явився у федеральному суді для пред’явлення обвинувачення. Аллен не вимовив жодного слова під час короткого слухання. Один із його адвокатів заявив про визнання невинуватості від його імені», — пише АР.

Ба більше, адвокати обвинуваченого звернулися до федерального судді Тревора Макфаддена з проханням — відсторонити принаймні двох топ-посадовців Міністерства юстиції США від безпосередньої участі в процесі, оскільки їх можуть вважати жертвами або свідками у справі, і це створює потенційний конфлікт інтересів.

Фото: U.S. District Court for the District of Columbia/Handout via REUTERS

«В.о. генерального прокурора США Тодд Бланш і федеральний прокурор Жаннін Пірро були присутні на заході, коли Аллен прорвався через контрольно-пропускний пункт і вистрілив із дробовика в співробітника Секретної служби, повідомила влада. У судовому документі, поданому минулого тижня, адвокати Аллена стверджували, що ухвалення будь-яких прокурорських рішень у справі Бланшем і Пірро створює, принаймні, видимість конфлікту інтересів», — пише АР.

«Це досить сміливе прохання», — сказав у відповідь на прохання адвокатів суддя Макфадден.

Один з адвокатів Аллена Юджин Ом заявив, що його захист, імовірно, домагатиметься відводу всього відомства Пірро від участі у справі, однак визнав, що спроба усунути від процесу весь Мін'юст малоймовірна.

Водночас суддя Макфадден дав стороні час до 22 травня, щоб дати письмову відповідь на клопотання захисту Аллена, і попросив уряд США уточнити, чи вважає він Пірро і Бланш потерпілими у цій справі.

«Це могло б внести деяку ясність у ситуацію», — підсумував суддя.

У своєму клопотанні адвокати Аллена висловили думку, що призначення спеціального прокурора може бути виправданим.

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25 квітня Дональд Трамп, перша леді Меланія Трамп, а також віцепрезидент Джей Ді Венс були терміново евакуйовані з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у Вашингтоні після того, як озброєний чоловік спробував прорвати охорону.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного у стрілянині в Білому домі. Ним виявився 31-річний Коул Томас Аллен із Каліфорнії.

Газета The Washington Post повідомила з посиланням на свої джерела, що підозрюваний не дістав поранень і його доправили в лікарню університету Говарда.

Телеканал CNN із посиланням на два обізнані джерела написав, що підозрюваний у стрілянині чоловік працював учителем і розробником відеоігор у Південній Каліфорнії.

Пізніше телеканал CBS News із посиланням на неназвані джерела повідомив, що Аллен, якого заарештували під час стрілянини, зізнався, що його мішенню були чиновники адміністрації Трампа.

27 квітня газета The Washington Post повідомила, що чиновники адміністрації президента США не забезпечили належного рівня безпеки під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, де сталася стрілянина.

За даними джерел видання, захід не набув статусу «національного спеціального заходу безпеки», попри присутність президента Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса.

Як повідомляє АР, згідно з інформацією прокуратури, Аллен захопив із собою сумку з набоями, плечовою кобурою для пістолета і ножем у піхвах, коли сфотографував себе у своїй кімнаті в готелі за кілька хвилин до нападу.

У повідомленні, яке, на думку влади, проливає світло на його мотив, Аллен назвав себе «Дружнім федеральним убивцею» і побічно згадав невдоволення низкою дій адміністрації президента Трампа, підсумував він.