Наразі невідомо, чи був інцидент спрямований проти президента США Дональда Трампа (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Стали відомі нові подробиці стрілянини біля Білого дому у Вашингтоні. Секретна служба США заявила, що її співробітники зіткнулися з озброєним підозрілим чоловіком, який відкрив по них вогонь, спробував утекти та був поранений правоохоронцями.

Про це повідомляє Associated Press.



Інцидент стався 4 травня в районі перетину 15-ї вулиці та Independence Avenue, поруч із комплексом Білого дому. Агенти, які патрулювали зовнішній периметр, помітили чоловіка, який, за словами заступника директора Секретної служби Меттью Квінна, «схоже, мав вогнепальну зброю».

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Підозрюваний перебував за межами території Білого дому. Коли співробітники Секретної служби наблизилися до нього, він спробував утекти та вистрілив у їхньому напрямку. Після цього правоохоронці відкрили вогонь у відповідь.

Чоловіка поранили та доправили до лікарні. Його стан наразі невідомий.

Поліція округу Колумбія також працює на місці події. Правоохоронці попередили, що дороги поруч із місцем інциденту будуть перекриті протягом кількох годин, і закликали людей уникати цього району.

Під час стрілянини також постраждав неповнолітній перехожий, у якого влучив підозрюваний. Його поранення не загрожують життю, дитині надали медичну допомогу.

Квінн заявив, що наразі невідомо, чи був інцидент спрямований проти президента США Дональда Трампа.

«Не знаю, чи було це спрямовано проти президента, але ми це з’ясуємо», — сказав він.

Незадовго до стрілянини через цей район проїхав кортеж віцепрезидента США Джей Ді Венса. Водночас, за словами Квінна, слідство не виявило ознак того, що підозрюваний мав намір наблизитися до кортежу.