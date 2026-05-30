Дональд Трамп та Джей Ді Венс у Меморіальному амфітеатрі під час заходу з нагоди Дня пам’яті на Арлінгтонському національному кладовищі у штаті Вірджинія, 25 травня 2026 року (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп, схоже, вважає питання свого спадкоємця невирішеним, що додає напруженості у його стосунки з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, пише The New York Times.

За даними видання, у розмовах зі своїми помічниками Трамп висловлює сумніви у тому що Венс «має те, що потрібно, щоб пройти весь шлях». Водночас президент США залучає віцепрезидента до прийняття важливих рішень, надає йому гучні можливості позиціонувати себе для виборів у 2028 році та довіряє йому вести партійну війну від свого імені, зауважує NYT.

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У статті констатується, що успіх Венса як фаворита за замовчуванням у боротьбі за висунення від Республіканської партії та майбутнього спадкоємця політичного руху Трампа значною мірою залежить від рівня ентузіазму, з яким його підтримає президент США.

Регулярні опитування Трампом людей щодо того, кому вони надають перевагу — Венсу чи державному секретарю Марко Рубіо, стали одним із найбільш пильно відстежуваних ранніх показників того, як влада в Республіканській партії може перейти до наступного покоління.

За даними NYT, коли Трамп проводить ці опитування приватно, він зазвичай порівнює результати Венса із власними досягненнями. Зокрема, президент США сказав кільком союзникам, що Венс ніколи не вигравав складних перегонів без його допомоги, та згадував про кількість відпусток, які брав Венс на посаді віцепрезидента, тоді як сам він зазвичай відпусток не бере.

Також Трамп згадував, що Венс був проти війни з Іраном на її початку.

«Я більш миролюбна людина, ніж ви, але я мусив це зробити», — сказав президент США віцепрезиденту, повідомляється у статті.

Крім того, Трамп сумнівався у рішенні відправити делегацію на чолі з Венсом на переговори до Пакистану, внаслідок яких не вдалось завершити війну.

Президент США неодноразово згадував і момент минулої весни, коли Венс впустив трофей чемпіонату штату Огайо з футболу на південній галявині Білого дому, говорячи, що радий, що це був не він сам.

Стаття про стосунки Трампа з його віцепрезидентом базується на інтерв'ю з більше ніж десятком людей, які безпосередньо знайомі з їх динамікою, дехто розповів про хід думок президента США анонімно, пише NYT.

«Віце-президент Венс виконав чудову роботу, допомагаючи реалізувати порядок денний президента Америка понад усе. В історії не було жодного віце-президента, який мав би більше можливостей, і це відображає міцну довіру та стосунки між ними. Будь-які наративи фейкових ЗМІ з невідомих та неназваних джерел, що вигадують історії, явно не мають жодного уявлення про правду», — заявив виданню Стівен Чунг, директор з комунікацій Білого дому.

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Венс не раз демострував якість, яку найбільше цінує Трамп, — відданість. Він відклав свої застереження щодо війни проти Ірану, щоб підтримати президента США, та виконував традиційну роль другого за рангом нападника на критиків Трампа, навіть Папу Римського Лева XIV. Венс, який прийняв католицизм у 2019 році, у віці 35 років, порадив лідеру 1,4 мільярда католиків світу дотримуватися релігії.

Крім того, віцепрезидент залишається популярною фігурою серед прихильників MAGA. Давній соціолог Трампа Тоні Фабріціо у 2024 році говорив, що той обрав Венса наступником, бо він імпонує цим виборцям. У коментарі для статті NYT Фабріціо заявив, що Трамп бачив у Венсі «воїна MAGA, який щодня виходив би на вулиці та боровся б за те, чого хотів президент».

При цьому президент США продовжує жартувати над Венсом, критикуючи, наприклад, його взуття або манеру втручатись у розмови. У листопаді 2025 року Трамп вголос висловлював подив, чому Венс не є більш покірним, таким як чиновники, які працюють на президента Китаю Сі Цзіньпіна.

«Чому ви так не поводитеся? Джей Ді так не поводиться! Джей Ді втручається в розмови! Я хочу мати це принаймні на пару днів. Гаразд, Джей Ді?» — запитав Трамп Венса під час сніданку для сенаторів-республіканців.

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«Мій батько завжди згадує, що Джей Ді — дикун, і знищує фейкові новини, такі як вигаданий наратив цієї історії», — заявив NYT Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, через свого речника.

Щоб виграти номінацію на виборах 2028 року, Венс повинен підтримувати хороші стосунки як з Трампом, так і з Республіканською партією, і він надає перевагу стосункам з Трампом, продовжує видання. Крім війни з Іраном, віцепрезидент підтримав створення фонду у розмірі 1,8 мільярда доларів для компенсації жертвам того, що адміністрація Трампа називає політичним переслідуванням, який призвів до відкритого повстання республіканців через спроби президента США помститися законодавцям від власної партії.

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Венса рекомендували на посаду віцепрезидента Такер Карлсон та Марджорі Тейлор Грін, які вже втратили прихильність Трампа. Грін заявила, що якщо Венс претендуватиме на пост президента, йому буде важко повернути довіру республіканців, які виступають проти війни.

Минулого літа Трамп заявив, що Венс, «найімовірніше», стане його політичним наступником: «Заради справедливості, він віце-президент», — заявив Трамп журналістам у серпні, додавши, що, на його думку, Рубіо, зрештою, можна буде додати до списку кандидатів у президенти, але що «очевидно, ще зарано про це говорити». Після того інтерв'ю Трамп хвалив Рубіо та розповідав близьким до нього людям, наскільки він вражений роботою, яку той виконує.

Рубіо проводить з Трампом більше часу, ніж Венс, що типово для радника з національної безпеки, і часто подорожує з президентом США на Air Force One. Також вони зблизилися під час вихідних у Флориді. Венс не подорожує одним літаком з Трампом, оскільки є віцепрезидентом.

На початку цього місяця під час вечері в Рожевому саду Трамп розпитував своїх гостей про те, хто був би кращим вибором, Венс чи Рубіо, та чітко дав зрозуміти, що не підтримує жодного з них.

Венс є однією з найбільш впізнаваних фігур в американській політиці, окрім Трампа та Роберта Кеннеді-молодшого, міністра охорони здоров’я та соціальних служб. Одна з його переваг як віцепрезидента полягає в тому, що він обіймає посаду голови фінансового комітету Республіканського національного комітету і має прямий доступ до донорів. За словами союзників Трампа та Венса, Венс все ще має найкращі позиції, щоб стати наступником Трампа.

Згідно з опитуванням Quinnipiac, опублікованим минулого тижня, близько 73 відсотків виборців-республіканців все ще загалом схвалюють роботу, яку виконує Трамп, а згідно з опитуванням, опублікованим Pew у лютому, 75 відсотків виборців-республіканців позитивно ставляться до Венса. Однак загальний рейтинг схвалення президента США впав до мінімуму за другий термін. За даними Quinnipiac, Венс також непопулярний: лише 39 відсотків виборців схвалюють його роботу.

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Губернатор Кентуккі Енді Бешир, якого багато хто вважає ймовірним кандидатом у президенти від Демократичної партії на виборах 2028 року, неодноразово звинувачував Венса, який народився в Міддлтауні, штат Огайо, у перебільшенні свого робітничого коріння та вигадці, що він є вихідцем з Аппалачів. В інтерв'ю NYT Бешир також звинуватив Венса в «управлінні, яке лише шкодить тим місцям, з яких, як він стверджує, він родом».

Союзники Венса кажуть, що він виконує найбільш корисну роботу для Трампа, подорожуючи світом з дипломатичними місіями та перетинаючи країну, щоб підтримати внутрішній порядок денний Трампа, не турбуючись про отримання політичних перемог.

NYT згадує про підтримку Венсом Віктора Орбана, чия партія цього року програла вибори в Угорщині, та спробу заохотити республіканців Індіани проголосувати за перекроювання виборчих карт цього штату. Законодавці відмовились це робити, і Трамп розпочав здебільшого успішну кампанію помсти, щоб усунути тих, хто не підкорявся його бажанням. Тепер місцеві чиновники вважають, що нападки Трампа завдали довгострокової шкоди Республіканській партії, і що на Венса чекає небезпечний шлях, якщо він вирішить балотуватися на пост президента.