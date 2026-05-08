Свіжі супутникові знімки, зроблені компанією Vantor, підтвердили, що сліди від бульдозерів проходять через старовинну пам’ятку (Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

У штаті Аризона, під час розширення стіни на кордоні між США і Мексикою , здійснюваного за планом адміністрації президента Трампа, було пошкоджено стародавню археологічну пам’ятку корінних народів — інталію.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, пошкоджена інталія — гігантських розмірів малюнок на землі (якому може бути понад 1000 років).

Як пише WP, будівельна техніка під час зведення стіни пошкодила інталію в районі міста Ахо (штат Аризона). Вона являє собою малюнок риби — завдовжки понад 60 метрів, створений завдяки тривалому відскрібанню темного каміння і оголенню світлого ґрунту під ним.

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За словами археолога Річарда Мартінека, інталія «унікальна» для південно-західної частини Аризони — імовірно, стародавні племена використовували її для церемоній.

Свіжі супутникові знімки, зроблені компанією Vantor, підтвердили, що сліди від бульдозерів проходять приблизно через третину цієї інталії, пише видання.

Фото: Vantor

Уже після початкової публікації матеріалу WP представники Митно-прикордонної служби США підтвердили, що інталія виявилася пошкодженою під час будівельних робіт. Як заявив прессекретар відомства Джон Меннел, 23 квітня співробітники компанії-підрядника «ненавмисно порушили культурний пам’ятник» Las Playas Intaglio.

Тепер, за його словами, решту території малюнка охоронятимуть, а керівництво відомства обговорює подальші кроки з місцевими племенами.

При цьому представники корінного народу Тохоно-О'одам заявили, що пошкодження інталії «завдало громаді емоційного удару». Їхня старійшина Лоррейн Маркес Ейлер порівняла ситуацію з «руйнуванням національних пам’яток» у Вашингтоні.

Як нагадує WP, будівництво відбувається в рамках масштабного проєкту розширення прикордонної стіни, який фінансується як частина трампівського законопроєкту One Big Beautiful Bill.

За даними видання, у Білому домі планують забезпечити будівництво ділянок стіни довжиною до трьох миль (приблизно 4,8 км) щотижня.

Міністерство внутрішньої безпеки США надало для цього проєкту винятки, які дозволяють не дотримуватися частини екологічних законів і норм захисту культурної спадщини.