У МЗС оновили інформацію щодо українців, яких розшукують у зоні стихійного лиха в Непалі

В МЗС України наголосили, що кількість українців, яких розшукують у Непалі, не змінилася (Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar)

Кількість громадян України, яких розшукують в зоні стихійного лиха у Непалі, залишається без змін. 56 українців вважаються зниклими безвісти. Про це у понеділок, 31 серпня, заявили у Міністерстві закордонних справ України, повідомляє NV.

У Непалі внаслідок раптової повені, що накрила країну та сусідній Тибет на минулому тижні, кількість загиблих збільшилася до 903 людей. Зниклими безвісти вважаються 4247 осіб.

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За даними відомства, громадяни України відсутні у списках загиблих чи постраждалих. Пошуково-рятувальні операції тривають. Китайські рятувальні служби продовжують пошук у найбільш постраждалому районі, зокрема із застосуванням приладів для виявлення ознак життя та службових собак.

В районі КПП проводяться «килимові» пошуки, на місці знаходять особисті речі зниклих. Одночасно здійснюється розчищення завалів та відновлення критичної транспортної інфраструктури, заявили в МЗС України. Також, за даними відомства, китайська сторона повідомила про відновлення зв’язку у зоні лиха, зокрема базової станції мобільного зв’язку та ще девʼяти станцій.

«Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації, підтримувати постійний зв’язок з рідними українців, що зникли в зоні лиха, тісно взаємодіяти з органами влади Китаю, Індії, Непалу, а також командами безпосередньо на місці для сприяння рятувально-пошуковим операціям. Справа на особливому контролі, із надходженням нових даних інформуватимемо додатково», — йдеться у заяві МЗС.

26 серпня на кордоні між Непалом і Китаєм стався обвал льодовика. Це спричинило величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, що каскадом пронісся через гімалайські річки. Рівень води різко піднявся, населені пункти на її шляху затопило. У цей час там перебували тисячі паломників та туристів.

29 серпня МЗС України повідомляло, що зниклими безвісти у Непалі залишаються 56 громадян України. Пошуки тривають, отримано дані геолокації телефонів українців.

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30 серпня повідомлялося, що кількість загиблих зросла до 750 людей, понад 3000 залишаються зниклими безвісти по обидва боки кордону Непалу й Китаю.

Тим часом Китай приховує інформацію про наслідки стихійного лиха — на державному телебаченні практично не з’являються дані та фото, які облетіли весь світ. Журналістам заборонено в'їжджати у Тибет без дозволу уряду, писало BBC.