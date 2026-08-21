Україна намагається отримати дозвіл генерального директора SpaceX Ілона Маска на використання ударних безпілотників, оснащених Starlink , для ураження російських ракетних установок на відстані до 200 км углиб РФ.

Про це у п’ятницю, 21 серпня, пише The Financial Times, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Там зазначили, що Київ розглядає це як один зі способів компенсувати гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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Українська влада розраховує, що використання супутникового зв’язку Starlink дозволить дронам підтримувати стабільніший зв’язок із операторами на великих відстанях і буде менш вразливим до звичайних засобів радіоелектронної боротьби, підкреслили в FT. Там додали, що такі безпілотники планують застосовувати для ураження пускових установок, командних пунктів, логістичних об'єктів та іншої інфраструктури, пов’язаної з ракетними атаками.

Військовий аналітик із Відня Франц-Стефан Геді зазначив, що такі безпілотники вже продемонстрували свою ефективність на полі бою в Україні. За його словами, у разі використання за межами української території вони «можуть бути дуже корисними для полювання» на російські ракетні установки.

За інформацією джерел, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в липні просив його обговорити з Маском можливість надати Україні такий дозвіл. Київ пропонував обмежити дальність застосування дронів до 200 км від російського кордону, однак Трамп, за словами присутніх на зустрічі, не висловив чіткої підтримки цієї ідеї.

8 серпня The Atlantic із з посиланням на джерела, наближені до колишнього міністра оборони України Михайла Федорова повідомило, що мільярдер Ілон Маск поки не погоджується надати Україні доступ до технологій Starlink для наведення ударів по позиціях, звідки Росія запускає ракети по Києву та інших містах.

Федоров повідомив, що продовжує переговори з Маском щодо можливості використання Starlink для ураження військових цілей на території Росії.

На початку року фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов повідомляв про ймовірне використання російськими військами терміналів Starlink на ударних безпілотниках Shahed. Після звернення української сторони Маск відреагував на цю проблему, а згодом заявив, що вжиті заходи, ймовірно, дали результат і обмежили несанкціонований доступ Росії до системи.