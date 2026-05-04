Біля тіла знайшли пістолет. У Москві наклав на себе руки генерал РФ, який працював у причетному до отруєння Навального центрі — росЗМІ

У Москві наклав на себе руки ексначальник військ радіаційно-хімічного та біологічного захисту Станіслав Петров, який останніми десятиліттями працював у центрі, залученому до отруєння сім'ї Скрипалів та Олексія Навального .

Про це 4 травня повідомляє видання Агентство. Новости.

Як пишуть російські пропагандисти, тіло 87-річного генерал-полковника Петрова виявили вранці 4 травня його родичі в елітному московському будинку на вулиці Серафимовича (т. зв. «Будинок на набережній»).

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Його тіло знайшли на кухні — на стільці, а поруч лежав пістолет, стверджують пропагандисти.

При цьому, заявляють вони, останнім часом генерал Петров тяжко хворів.

Як нагадує Агентство, Петров служив у підрозділах військ хімзахисту СРСР з 1959 року і брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З 1989 року до 2001 року він керував спочатку військами хімзахисту СРСР, а потім — військами радіаційно-хімічного та біологічного захисту Росії. Також вінбув координатором реалізації програми «Знищення запасів хімічної зброї в Російській Федерації».

Фото: t.me/agentstvonews

Останніми роками Петров був головним науковим співробітником 27-го наукового центру імені М.Д. Зелінського Міноборони, ідеться на сайті журналу та в його біографії на сайті Спілки ветеранів військ РХБЗ — проте достовірно невідомо, коли він обійняв цю посаду.

Згідно з витоками, вивченими Агентством, генерал Петров працював у центрі в періоди з 2005 до 2011 року і з 2014 щонайменше до червня 2025 року. З 2011 до 2013 року він працював у 33 центральному науково-дослідному випробувальному інституті Міноборони (33 ЦНДІІ МО).

Як пише видання, ці дві філії Міноборони РФ пов’язують з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального 2020 року і колишнього офіцера ГУР Сергія Скрипаля та його сім'ї 2018 року.

«Їхня (філій — ред.) роль, імовірно, була консультаційною. Із керівництвом і співробітниками цих установ під час підготовки отруєнь зідзвонювалися керівники інших наукових установ — ДНДІМ ВМ (його очільник Сергій Чепур консультував співробітників ГРУ, які спробували відправити Скрипаля) і наукового центру «Сигнал» (із ним взаємодіяли отруйники Навального). У 27-й НЦ під час підготовки до замаху на Скрипалів їздив Чепур, його супроводжував співробітник «Сигналу», — підсумували в Агентстві.

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У 2020 році російський опозиціонер Олексій Навальний пережив отруєння речовиною з групи Новачок. Це підтвердили лабораторії кількох західних країн після того, як опозиціонера доправили на лікування до Німеччини в серпні 2020-го.

16 лютого 2024 року російська влада повідомила про смерть 47-річного Навального на території колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі на Крайній Півночі РФ.

Як заявили в команді Навального, у медичному висновку про смерть, який показали його матері Людмилі Навальній, причину смерті названо природною. Останні три роки Навальний провів в ув’язненні.

Його поховали 1 березня 2024 року на Борисовському кладовищі в Москві.