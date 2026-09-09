Пів мільярда доларів за одну ніч: США могли витратити 100 ракет Patriot на відбиття іранської атаки на базу в Йорданії - відео

США могли застосувати близько 100 ракет Patriot під час відбиття іранської атаки на американську базу Аль-Азрак у Йорданії вночі у середу, 9 вересня, пише Clash Report.

На опублікованому у Мережі відео видно, як американські війська випускають масовані залпи ракет ППО по близько 20 іранським балістичним ракетам, деякі з них були з касетними боєприпасами.

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За підрахунками OSINT-аналітиків, США витратили понад 60 ракет PAC-3 MSE, а за іншими оцінками — понад 100.

Згідно з доктриною США, на кожну ракету, що наближається, запускається 2−4 ракети Patriot, а касетні боєголовки вимагають ще більшої кількості пострілів.

Кожна ракета-перехоплювач PAC-3 MSE коштує приблизно 4−5 мільйонів доларів. Таким чином запуск понад 60 ракет за одну ніч коштував США 240−500 мільйонів доларів, пише Clash Report. Якщо американські війська запустили близько 100 ракет, то йдеться про понад пів мільярда доларів, витрачених на ракети за лічені хвилини.

Така інформація посилює побоювання щодо дефіциту ракет ППО у США через інтенсивне використання та низькі показники виробництва, вказує видання.

Інфографіка: NV

Вночі 9 вересня Іран у відповідь на американські удари по іранських нафтових танкерах заявив про запуск ракет в бік Йорданії. У Тегерані заявили, що ціллю удару була авіабаза Муваффак Салті (Азраг) — ключовий об'єкт, який використовують американські війська.

Йорданська армія повідомила, що її системи ППО перехопили 18 із 20 балістичних ракет. Дві ракети впали в ненаселених районах.