Атака США та Ізраїлю на військові, ядерні та урядові об'єкти: у Тегерані, Ісфахані, Керманшаху та інших великих містах Ірану лунають вибухи

У Тегерані та низці великих міст Ірану у суботу, 28 лютого, лунають вибухи на тлі атаки Ізраїлю та США , цілями якої є військові та інші об'єкти. Про це пише The New York Times.

За даними іранських медіа, окрім столиці, вибухи також чутно у Кумі, Керманшаху, Ісфахані та Кереджі.

За словами американського чиновника, наразі удари спрямовані на військовий апарат Ірану. Окрім ядерних об'єктів, Іран, як вважається, має понад 2000 ракет, переважно балістичних, малої та середньої дальності. За словами американських військових чиновників, вони розкидані по всій країні на пускових майданчиках, пише NYT.

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За даними The Guardian, що посилається на анонімного іранського чиновника, кілька міністерств на півдні Тегерана також стали об'єктами атаки.

NYT пише, що, згідно з планом, поданим президенту США Дональду Трампу, Ізраїль зосередить більшість своїх ударів на місцях зберігання ракет, виробничих об'єктах та пускових установках. Американські війська зосередяться на іранському ядерному проєкті та цілях, пов’язаних із силами Корпусу вартових ісламської революції та урядом.

Інфографіка: NV

Десятки американських ударів здійснюють штурмовики, що злітають з авіабаз по всьому Близькому Сходу, а також з одного або декількох авіаносців, повідомив NYT американський чиновник.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац 28 лютого заявив про превентивний удар по Ірану. За даними ЗМІ, операція є спільною зі США. Серед цілей — житло Алі Хаменеї та військові об'єкти.

У Тегерані чутно вибухи, Іран закрив повітряний простір.

Агенція Reuters писала, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї не перебував у Тегерані під час удару США та Ізраїлю, його перевезли у безпечне місце.