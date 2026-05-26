США терміново шукають вольфрам для виробництва зброї — NBC News

США шукають нові джерела вольфраму для виробництва зброї та відновлення ракетного арсеналу, запаси якого скоротилися через війну проти Ірану.

Про це повідомляє NBC News.

За даними телеканалу, потреба у вольфрамі зросла через виснаження запасів сучасної зброї та боєприпасів на тлі війни проти Ірану.

Вольфрам використовують у виробництві винищувачів, бункерних бомб, бронебійних снарядів і ракетних систем, зокрема Tomahawk і Patriot.

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NBC News зазначає, що з 2015 року у США не було активних комерційних рудників із видобутку вольфраму.

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається зменшити залежність від китайських поставок цього металу. Водночас Китай залишається світовим лідером за обсягами перероблення вольфраму.